تكنولوجيا وسيارات

المفاجأة ليست في الهاتف.. تعرف على الملحق الأكثر مبيعا لـiPhone 17

iPhone 17
iPhone 17
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة آبل، كعادتها كل عام، مجموعة من الإكسسوارات الجديدة بالتزامن مع إصدار سلسلة هواتف iPhone 17 وiPhone Air، وكان من أبرز هذه المنتجات وأكثرها إثارة للجدل حزام Crossbody الذي أثار دهشة الكثيرين عند الكشف عنه.


ورغم الجدل، يبدو أن الحزام الجديد يحظى بإقبال واسع من المستخدمين، وقد يتحول إلى نجاح تجاري للشركة، فبعد مرور نحو شهر على إطلاق سلسلة iPhone 17، تشير بيانات موقع آبل الرسمي إلى أن معظم ألوان حزام Crossbody تواجه تأخيرا في مواعيد التسليم، يصل إلى أكثر من شهر.

من بين الألوان العشرة المتاحة، تعد الألوان البني والرمادي والأسود الأكثر توفرا، حيث تظهر التقديرات إمكانية شحنها خلال الأيام القليلة المقبلة. 

أما اللون الأصفر النيون، فمن المتوقع أن يشحن في نهاية شهر أكتوبر، في حين أن بقية الألوان الستة الأخرى لن تكون متاحة قبل بداية نوفمبر.

ومثلما هو الحال مع أجهزة آيفون، فإن مواعيد التسليم لا تعكس بالضرورة حجم الطلب الحقيقي على المنتج، فقد تكون التأخيرات ناتجة عن ارتفاع الطلب، أو بسبب محدودية الكميات المتوفرة، وهو ما يفتح بابا للتكهنات حول مدى نجاح الحزام الجديد.

أفضل ملحقات iPhone 17

كانت  آبل قد أعلنت عن سلسلة هواتف iPhone 17 خلال حدثها الكبير الذي أقيم في شهر سبتمبر الماضي، إلى جانب بعض الملحقات الأساسية تشمل: 
 

1. كابل Satechi OntheGo بقدرة 60 وات: بسعر 30 دولار:


وهو حبل تعليق للهاتف مزود بكابل شحن مدمج، مثالي للتنقل اليومي، يتميز بطول 1.5 متر تقريبا، ويأتي بغطاء ألمنيوم لحماية الأطراف. يدعم الشحن السريع لهواتف iPhone 17.



2. شاحن سيارة USB-C قابل للسحب من Lisen بقدرة 69 وات: بسعر 15 دولار:


شاحن عملي للسيارة متوافق مع جميع طرازات iPhone 17، ويتميز بكابل قابل للسحب لتقليل الفوضى داخل السيارة. يوفر شحنا سريعا أثناء القيادة.



3. شاحن Anker Nano بقدرة 70 وات: بسعر 43 دولار:


شاحن صغير الحجم يدعم الشحن السريع، ويأتي مع كابل USB-C بطول 1.5 متر، مناسب للسفر ومعتمد للطيران، ويتوفر باللونين الأسود والأبيض.



4. محفظة OtterBox Symmetry MagSafe : بسعر 45 دولار:


محفظة مغناطيسية أنيقة تثبت على الهاتف مباشرة، مصنوعة من جلد نباتي مستخرج من الصبار، وتتسع لبطاقات الهوية والنقود، متوفرة بعدة ألوان جذابة.



5. حزام Crossbody وغطاء من آبل: بسعر يبدأ من 49 دولار:


آبل تقدم تصميما خاصا لحزام الكتف، يتطلب شراء غطاء متوافق بشكل منفصل، الحزام يركب على الغطاء ويوفر طريقة عملية لحمل الهاتف أثناء التنقل.



6. بطارية MagSafe نحيفة جدا: بسعر 18 دولار:


بطارية خفيفة الوزن وسمكها أقل من 1 سم، تثبت مغناطيسيا على الهاتف وتوفر شحنا كاملا خلال ساعتين، مثالية للاستخدام أثناء التنقل.



7. محطة شحن Belkin MagSafe 2-in-1 Qi2.2: بسعر 60 دولار:


محطة شحن مزدوجة بقدرة 25 وات تدعم معيار Qi2.2 الجديد، وتشحن الهاتف حتى 50% خلال أقل من نصف ساعة، مع إمكانية شحن سماعات AirPods في نفس الوقت.



8. بطارية Ugreen MagFlow Qi2.2 : بسعر 60 دولار:


بطارية قوية تدعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي بمعيار Qi2.2، وتأتي بكابل مدمج. مصممة خصيصا لتناسب جميع طرازات iPhone 17.

