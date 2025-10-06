سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتصوير آخر وبصحبته عدد من الفتيات حال إستقلالهم سيارة وقيامهم بأفعال خادشة للحياء وتعديهم عليه وإحداث تلفيات بسيارته إعتراضاً على تصويرهم بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة "الشخص الظاهر بمقطع الفيديو" (له معلومات جنائية، و3 سيدات – مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة).

وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة عقب إحتسائهم لمواد كحولية وإستقلالهم السيارة للتنزه بنطاق محافظة الجيزة وحال قيام المجنى عليه بتصويرهم قاموا بإستيقافه بالسيارة وإحداث تلفيات بها والتعدى عليه ومحاولة التحصل على هاتفه المحمول لحذف مقطع الفيديو.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.