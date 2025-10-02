رقص خادش وإيحاءات.. الداخلية تعلن القبض على بلوجر جديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى منة أشرف لقيامها بنشر مقاطع فيديو على حسابها الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والإتيان بإيحاءات منافية للآداب العامة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام منة أشرف صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على حسابها الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والإتيان بإيحاءات منافية للآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها (مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة)، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والتى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع.