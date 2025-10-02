ألفاظ خارجة.. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على البلوجر جاتا وصديقه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظاً خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وكذا أغانى غير مجازة رقابياً بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (صانعى محتوى) بنشر مقاطع فيديو على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظاً خارجة تتنافى مع قيم المجتمع ، وكذا أغانى غير مجازة رقابياً .

بالفحص أمكن ضبط المذكورين (مقيمان بنطاق محافظة الإسكندرية) وبحوزتهما (الأدوات والمعدات المستخدمة فى صناعة المحتوى المشار إليه)، وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما للصفحة المشار إليها بغرض زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع.