بتلبس ضيق وتتأخر بره البيت.. سيدة تشعل النـ ار في ابنتها بالعياط

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات إشعال سيدة النار في جسد ابنتها بمدينة العياط حيث تبين أنها ارتكبت الجريمة بسبب تأخر الفتاة خارج المنزل وملابسها الخادشة للحياء.

تلقى قسم شرطة العياط، إخطارًا من المستشفى باستقبال فتاة مصابة بحروق بالغة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، ومن خلال المعاينة والفحص تبين العثور على فتاة (25 عامًا) تعمل بإحدى شركات النظافة، مصابة بحروق في جميع أنحاء الجسم، وقررت أن والدتها وراء الواقعة.

وتمكنت قوات الأمن، من ضبط الأم المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب سوء سلوك ابنتها وخروجها المتكرر من المنزل وعودتها في وقت متأخر من الليل، مؤكدة أنها حاولت مرارًا منعها من ذلك إلا أنها لم تستجب، ما تسبب في تشويه سمعتها بالمنطقة. وفي يوم الواقعة أحضرت زجاجة بنزين وسكبتها على جسد ابنتها ثم أشعلت فيها النار.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.