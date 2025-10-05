كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

لكل زمان مقاييسُ نجاحٍ معينة، حسب معطيات وظروف ذلك الزمان وطبيعة العصر. قد تتماشى مع طبيعة الأشخاص الموجودين في ذلك الزمان والعصر، وقد لا تتماشى .. ويبقى النجاح مصطلحًا عامًا قد تتغير تفسيراته ومعانيه حسب أفكار وقيم وأهداف الأفراد وحسب طبيعة العصور.

دائمًا الشخص المنفرد والمنشق الذي له مقاييس مختلفة للنجاح ومعتبر خطواته الخاصة نجاحًا يكون منتقدًا وغريبًا؛ لأنه غير مواكب للسواد الأعظم من الناس. بالرغم من أفكاره الإبداعية المواكبة للعصر أو التي قد تكون سابقة لعصره أو ربما متماشية مع عصر آخر في الماضي ليعيش الشخص نجاحه بكل ثقة ورضا، يجب أن يكون واضحًا بشأن أهدافه الشخصية، حتى لو كانت تلك الأهداف تافهة وغريبة في نظر الآخرين. ألا يدع آراء الآخرين تحدد مساره، بل يركز على ما يجعله يشعر بالرضا والإنجاز .. أحيانًا مجرد الخطوات البسيطة نحو الهدف تعتبر نجاحًا، حتى لو كانت بطيئة؛ فالخطوات البطيئة الثابتة أفضل من الخطوات السريعة المهزوزة .... أن يحتفل الشخص بإنجازاته، مهما كانت صغيرة، وأن يعترف بالجهود التي بذلها لتحقيقها هو منتهى القوة والاستقلالية.

تذكر أن النجاح ليس مقياسًا واحدًا يناسب الجميع، بل هو تحقيق أهدافك الشخصية والشعور بالرضا عن حياتك. كن صادقًا مع نفسك واتبع قلبك، وستجد أن نجاحك الحقيقي يكمن في السعادة والرضا الداخلي .... لذلك أفتخر بكل خطوة إيجابية نحو أهدافك الخاصة، حتى لو كانت أهدافك غير تقليدية. وتذكر أن الناس لا تحكم إلا بالظاهر على الأشياء وتنظر إلى النتائج فقط، ولا تعرف شيئًا عن الخطوات التي مررت بها والعواقب التي تخيطها لتصل إلى ما أنت عليه اليوم .... استقرارك وثباتك المستمر رغم اهتزازات غيرك، أهم بكثير من السعادة اللحظية.