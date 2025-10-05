قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين
مندوبو 8 دول يشيدون بمهنية وخبرة مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو
موعد شهر رمضان 2026- 1447هــ
الأوقاف: التعليم من أشرف المهن وأعظمها أثرًا في بناء الإنسان
شيكا رجل مباراة فاركو ووادي دجلة بالدوري
دوري أبطال إفريقيا| تأهل بيراميدز لدور الـ 32 بعد فوزه على الجيش الرواندي
الخارجية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات 6 أكتوبر
أسعار الذهب اليوم.. الجنيه وصل كام؟
تقرير: الإغلاق الحكومي بأمريكا والنزاعات يدعمان أسعار الذهب القياسية
زعيم كوريا الشمالية: إجراء جديد للرد على الحشد العسكري الأمريكي في سول
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يطلق برنامج كايرو برو-ميت
سعر الذهب في مصر الآن
مقالات

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

كريم خالد عبد العزيز
كريم خالد عبد العزيز
كريم خالد عبد العزيز

لكل زمان مقاييسُ نجاحٍ معينة، حسب معطيات وظروف ذلك الزمان وطبيعة العصر. قد تتماشى مع طبيعة الأشخاص الموجودين في ذلك الزمان والعصر، وقد لا تتماشى .. ويبقى النجاح مصطلحًا عامًا قد تتغير تفسيراته ومعانيه حسب أفكار وقيم وأهداف الأفراد وحسب طبيعة العصور.

دائمًا الشخص المنفرد والمنشق الذي له مقاييس مختلفة للنجاح ومعتبر خطواته الخاصة نجاحًا يكون منتقدًا وغريبًا؛ لأنه غير مواكب للسواد الأعظم من الناس. بالرغم من أفكاره الإبداعية المواكبة للعصر أو التي قد تكون سابقة لعصره أو ربما متماشية مع عصر آخر في الماضي ليعيش الشخص نجاحه بكل ثقة ورضا، يجب أن يكون واضحًا بشأن أهدافه الشخصية، حتى لو كانت تلك الأهداف تافهة وغريبة في نظر الآخرين. ألا يدع آراء الآخرين تحدد مساره، بل يركز على ما يجعله يشعر بالرضا والإنجاز .. أحيانًا مجرد الخطوات البسيطة نحو الهدف تعتبر نجاحًا، حتى لو كانت بطيئة؛ فالخطوات البطيئة الثابتة أفضل من الخطوات السريعة المهزوزة .... أن يحتفل الشخص بإنجازاته، مهما كانت صغيرة، وأن يعترف بالجهود التي بذلها لتحقيقها هو منتهى القوة والاستقلالية.

تذكر أن النجاح ليس مقياسًا واحدًا يناسب الجميع، بل هو تحقيق أهدافك الشخصية والشعور بالرضا عن حياتك. كن صادقًا مع نفسك واتبع قلبك، وستجد أن نجاحك الحقيقي يكمن في السعادة والرضا الداخلي .... لذلك أفتخر بكل خطوة إيجابية نحو أهدافك الخاصة، حتى لو كانت أهدافك غير تقليدية. وتذكر أن الناس لا تحكم إلا بالظاهر على الأشياء وتنظر إلى النتائج فقط، ولا تعرف شيئًا عن الخطوات التي مررت بها والعواقب التي تخيطها لتصل إلى ما أنت عليه اليوم  .... استقرارك وثباتك المستمر رغم اهتزازات غيرك، أهم بكثير من السعادة اللحظية.

النجاح الرضا الإنجاز

