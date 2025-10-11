قوات الاحتلال تقتحم قرية المغير ومخيم بلاطة في الضفة الغربية



أفادت مصادر إعلامية بأن قوات الاحتلال نفذت إقتحاما منذ قليل لقرية المغير شمال شرقي رام الله بالضفة الغربية وكذلك لمخيم بلاطة شرقي نابلس .

يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي أكد فيها أن العمل على إخراج الجثامين من تحت الأرض في غزة بدأ ؛ والأمر صعب جدا ، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار في غزة ووقف الحرب هي صفقة عظيمة لإسرائيل و للعرب و المسلمين و للعالم أجمع.

وبيّن الرئيس الأمريكي في تصريحات له انه سيذهب إلى إسرائيل وسيتحدث في الكنيست ، مؤكدا أن الرهائن سيعودون يوم الاثنين وسيتم استعادة نحو 28 جثة.

وقال : الشرق الأوسط بأسره سينعم بالسلام وليس غزة فحسب . وسأذهب إلى مصر أيضا.

واضاف الرئيس الأمريكي قائلا : ستتم إعادة بناء غزة وهناك بلدان غنية عدة ستساعد في ذلك.

وزاد : هناك توافق بشأن المرحلة التالية من خطة غزة

و وقعنا أهم اتفاق بشأن غزة يقضي بإعادة الرهائن.