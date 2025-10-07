قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار مستمرة حتى الغد.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وتحذر المواطنين
وزير الصحة والسكان يزور مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة
من جديد ..صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة
الجيش السوري وقسد يتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حلب
مصرع شخص وإصابة أخرى في اصطدام سيارة بالرصيف بالطريق الدائري في قليوب
جوتيريش: ندعو لاغتنام فرصة «اقتراح ترامب» لإنهاء حرب غزة
تعرف على أماكن الكشف الطبي وإجراء التحاليل لمرشحي مجلس النواب بالقليوبية
سقوط 7 مصابين بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز توزيع المساعدات
إعلام عبري: إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف
7 أكتوبر.. حرب مستمرة وضحايا مفقودون وجهود دولية لوقف الإبادة والمجاعة
الخارجية: نحرز تقدما كبيرا لإنهاء الحرب على قطاع غزة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سقوط 7 مصابين بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز توزيع المساعدات

غارة إسرائيلية - ارشيفي
غارة إسرائيلية - ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام  فلسطينية بسقوط  7 مصابين بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز توزيع المساعدات  شمال غربي رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل للاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أنها تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة والخدمات الأساسية لنحو مليوني فلسطيني يعانون من الحرب والمجاعة في قطاع غزة.


وأشارت الأونروا - في تقرير لها حول عملها في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة الممتدة بين يناير 2025 وحتى اليوم - إلى أنها تظل أكبر مزود للرعاية الصحية الأولية وسط المجاعة في مدينة غزة والظروف غير الإنسانية بجميع أنحاء القطاع، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).


وأوضحت أن أكثر من ألف موظف صحي تابع للأونروا يعملون على تشغيل 6 عيادات و20 نقطة طبية، في أنحاء القطاع المختلفة، لافتة إلى أن طواقمها أفادت خلال شهر سبتمبر الماضي بوجود أكثر من 94 ألف نازح فلسطيني في 60 مركز للإيواء يتبع لإدارتها.


وأضافت أن موظفيها يعملون في ظروف كارثية، ويبذلون كل ما بوسعهم لتقديم الخدمات للمحتاجين، وذلك رغم الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها، وحذرت مرارا من تداعياتها في ظل التدهور الشديد بالأوضاع الإنسانية للاجئ قطاع غزة.


وجددت الأونروا تأكيدها على امتلاكها ما يكفي من المواد الغذائية في مستودعاتها، لتزويد جميع المواطنين بغزة لمدة تصل إلى 3 أشهر، تحت وطأة المجاعة الناجمة عن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية.
 

غزة مراكز توزيع المساعدات الأونروا الاحتلال الإسرائيلي المجاعة في قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

اسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها

جواز السفر المصري

بدون تأشيرة.. قائمة الدول التي يمكنك دخولها بجواز السفر المصري فقط

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

امجد حسنين

أمجد حسنين: التاريخ سيسجل موقف الرئيس السيسي في وقف التهجير والقطاع العقاري جاهز لإعمار غزة

صحاري الدولي

اختتام فعاليات معرض ومؤتمر "صحارى 2025"

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الاثنين

بالصور

بالفرير الأبيض.. مي عمر تخطف الأنظار داخل سيارتها

بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد