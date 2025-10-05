قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر2025.. هل يتم تبكيرها؟
المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة
خطيرة تتحول لإعصار.. عاصفة استوائية تتشكل فى المحيط الهادئ
مدرب الفراعنة للسباحة بالزعانف: أبناؤنا جاهزون لرفع علم مصر في بطولة العالم
الرابط الرسمي لمنصة الإيجار القديم 2025 لحجز الشقق البديلة
السنغال.. ارتفاع الإصابات بحمى الوادي المتصدع إلى 74 إصابة و10 وفيات
أفضل شهادة تحقق أرباح من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
موقف حماس من خطة ترامب| مناورة سياسية أم انفتاح مشروط؟.. خبير يوضح
الصحة: التحقيق مع المتغيبين وتحسين معدلات التردد بوحدة البدالة الصحية
رضا شحاتة: حكم مباراة الأهلي لم يتعامل معنا بالمثل.. وتعرضنا لظلم تحكيمي رغم الخسارة
جلسة حاسمة بين حسين لبيب وجون إدوارد لحسم مصير فيريرا
خلال أسبوع.. 180 ألف طن صادرات غذائية والدول العربية على رأس الدول المستقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو: مصر تكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة رغم التحديات.. والرئيس السيسي يزور النصب التذكاري

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:


وزير دفاع الاحتلال: الجيش سيبقى في مناطق سيطرة بغزة لحماية المستوطنات.. وسننزع سلاح حركة حماس
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الجيش سيبقى في مناطق سيطرة بغزة لحماية المستوطنات، كما سيقوموا بنزع سلاح حركة حماس وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.


مصر تكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة رغم التحديات
أكد عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح البري، أن الساعات الماضية شهدت تحركاً مكثفاً لإدخال قوافل المساعدات إلى قطاع غزة، بعد توقف استمر أربعة أيام بسبب إغلاق المعابر الإسرائيلية تزامناً مع الأعياد اليهودية، موضحا أن عدداً كبيراً من الشاحنات أفرغت حمولتها بالفعل في معبر كرم أبو سالم، قبل أن تتولى منظمات الأمم المتحدة، مثل برنامج الغذاء العالمي والأونروا، مسئولية توزيعها داخل القطاع.


المتحدث باسم حركة فتح: لا سلام دون انسحاب كامل وشرعية فلسطينية موحدة
أكد عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لتسجيل إنجاز سياسي يتمثل بإتمام صفقة تبادل الأسرى تحت وقع الحرب، بهدف الإيحاء بأنها فرضت شروطها رغم استمرار احتلالها لقطاع غزة، موضحا أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُعد خطوة إيجابية، كونها تنطلق من مبدأ وقف العدوان وفتح الطريق أمام إعادة الإعمار، بقيادة مصر. ودعا دولة الإدارة الأمريكية إلى تقديم ضمانات حقيقية تحول دون تراجع إسرائيل عن أي اتفاق، مؤكدًا ضرورة انسحاب جيش الاحتلال كجزء لا يتجزأ من أي تسوية.


تحية للشهداء والأبطال.. الرئيس السيسي يزور النصب التذكاري ويضع الزهور على قبري السادات وعبدالناصر
توجه الرئيس السيسي إلى منطقة النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.


بكام عيار 21؟.. أسعار الذهب اليوم الأحد
استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الأحد.


اللواء علي حفظي: المصريون أعادوا بناء الجيش في سنوات قليلة رغم التحديات
قال اللواء علي حفظي، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، إن مصر استطاعت تجاوز أصعب الفترات التاريخية عقب النكسة، من خلال إعادة بناء الجيش في فترة قياسية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري أثبت قدرته على تحويل الألم إلى نصر.


بوتين: تسليم أوكرانيا صواريخ توماهوك سيدمر العلاقات الروسية الأمريكية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن تسليم أوكرانيا صواريخ توماهوك سيدمر العلاقات الروسية الأمريكية.


خبير مناخي: الانفجارات الإكليلية وراء الموجة الحارة غير المعتادة في خريف مصر
أكد الدكتور تحسين شعلة، خبير البيئة والمناخ، أن موجة الحرارة الشديدة التي تضرب مصر حاليًا في فصل الخريف تُعد ظاهرة غير طبيعية، مشيرًا إلى أن الانفجارات الشمسية الإكليلية تعد من أبرز الأسباب التي تقف وراء هذا الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة.

برامج التوك شو الاحتلال غزة حركة فتح الرئيس السيسي أسعار الذهب أسعار الدولار حرب أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سما المصري

«عايزة راجل يشكمني»| سما المصري تحسم الجدل حول جملة أثارت السوشيال ميديا .. فيديو

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الجلوس بعد الفجر

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب

العد التنازلي بدأ.. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

العد التنازلي بدأ .. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

ترشيحاتنا

شعار الزمالك

إصابة نجم الزمالك بشد في السمانة وبرنامج تأهيلي لتجهيزه

بن شرقي

أشرف بن شرقي وبن بنتايج في قائمة المغرب لمواجهة مصر

اسامه

إعلامي: منتخب الشباب “ملوش صاحب”.. وقرار تعيين أسامة نبيه كان غير موفق

بالصور

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

فيديو

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد