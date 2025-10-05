أخبار التوك شو: مصر تكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة رغم التحديات.. والرئيس السيسي يزور النصب التذكاري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:



وزير دفاع الاحتلال: الجيش سيبقى في مناطق سيطرة بغزة لحماية المستوطنات.. وسننزع سلاح حركة حماس

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الجيش سيبقى في مناطق سيطرة بغزة لحماية المستوطنات، كما سيقوموا بنزع سلاح حركة حماس وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



مصر تكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة رغم التحديات

أكد عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح البري، أن الساعات الماضية شهدت تحركاً مكثفاً لإدخال قوافل المساعدات إلى قطاع غزة، بعد توقف استمر أربعة أيام بسبب إغلاق المعابر الإسرائيلية تزامناً مع الأعياد اليهودية، موضحا أن عدداً كبيراً من الشاحنات أفرغت حمولتها بالفعل في معبر كرم أبو سالم، قبل أن تتولى منظمات الأمم المتحدة، مثل برنامج الغذاء العالمي والأونروا، مسئولية توزيعها داخل القطاع.



المتحدث باسم حركة فتح: لا سلام دون انسحاب كامل وشرعية فلسطينية موحدة

أكد عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لتسجيل إنجاز سياسي يتمثل بإتمام صفقة تبادل الأسرى تحت وقع الحرب، بهدف الإيحاء بأنها فرضت شروطها رغم استمرار احتلالها لقطاع غزة، موضحا أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُعد خطوة إيجابية، كونها تنطلق من مبدأ وقف العدوان وفتح الطريق أمام إعادة الإعمار، بقيادة مصر. ودعا دولة الإدارة الأمريكية إلى تقديم ضمانات حقيقية تحول دون تراجع إسرائيل عن أي اتفاق، مؤكدًا ضرورة انسحاب جيش الاحتلال كجزء لا يتجزأ من أي تسوية.



تحية للشهداء والأبطال.. الرئيس السيسي يزور النصب التذكاري ويضع الزهور على قبري السادات وعبدالناصر

توجه الرئيس السيسي إلى منطقة النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



بكام عيار 21؟.. أسعار الذهب اليوم الأحد

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الأحد.



اللواء علي حفظي: المصريون أعادوا بناء الجيش في سنوات قليلة رغم التحديات

قال اللواء علي حفظي، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، إن مصر استطاعت تجاوز أصعب الفترات التاريخية عقب النكسة، من خلال إعادة بناء الجيش في فترة قياسية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري أثبت قدرته على تحويل الألم إلى نصر.



بوتين: تسليم أوكرانيا صواريخ توماهوك سيدمر العلاقات الروسية الأمريكية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن تسليم أوكرانيا صواريخ توماهوك سيدمر العلاقات الروسية الأمريكية.



خبير مناخي: الانفجارات الإكليلية وراء الموجة الحارة غير المعتادة في خريف مصر

أكد الدكتور تحسين شعلة، خبير البيئة والمناخ، أن موجة الحرارة الشديدة التي تضرب مصر حاليًا في فصل الخريف تُعد ظاهرة غير طبيعية، مشيرًا إلى أن الانفجارات الشمسية الإكليلية تعد من أبرز الأسباب التي تقف وراء هذا الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة.