القاهرة تعوّل على اجتماع الإثنين لتنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة
يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»
مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء
هنري حمرا .. حاخام يهودي سوري عائد من نيويورك يترشح لبرلمان ما بعد الأسد
مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال
تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية
تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد
المجلس الأوروبي يُمدد عقوباته ضد مسئولين وكيانات روسية عامًا جديدًا
الاحتلال الاسرائيلي يصادق على مخطط استعماري للاستيلاء على 35 دونما شرق قلقيلية
عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تغيير مفاجئ وأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025
توك شو

وزير دفاع الاحتلال: الجيش سيبقى في مناطق سيطرة بغزة لحماية المستوطنات.. وسننزع سلاح حركة حماس

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي
هاجر ابراهيم

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الجيش سيبقى في مناطق سيطرة بغزة لحماية المستوطنات، كما سيقوموا بنزع سلاح حركة حماس وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

زكشفت تقارير عربية ، أن وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية يتوجه اليوم إلى القاهرة لإجراء مباحثات حول إطلاق سراح الرهائن وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، اتهمت حركة  حماس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بالكذب بشأن تقليص العمليات العسكرية ضد المدنيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المجازر المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال تدحض هذه الادعاءات.

و قالت الحركة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن "استمرار القصف الوحشي والمجازر التي تطال المدنيين الأبرياء، يفضح أكاذيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تخفيف العمليات العسكرية".

وأضاف البيان أن "الغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم أسفرت عن استشهاد 70 فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال، في تصعيد دموي يعكس الطبيعة الإجرامية لجيش الاحتلال، ويؤكد زيف رواياته أمام المجتمع الدولي".

ودعت "حماس" المجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف ما وصفته بـ"حرب الإبادة والتجويع المتواصلة على غزة منذ عامين"، كما حثت "أحرار العالم" على تصعيد التضامن مع الشعب الفلسطيني والضغط على الاحتلال لوقف عدوانه.


 

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

