وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية يتوجه اليوم إلى القاهرة

خليل الحية
خليل الحية
فرناس حفظي

كشفت تقارير عربية ، أن وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية يتوجه اليوم إلى القاهرة لإجراء مباحثات حول إطلاق سراح الرهائن وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، اتهمت حركة  حماس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بالكذب بشأن تقليص العمليات العسكرية ضد المدنيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المجازر المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال تدحض هذه الادعاءات.

و قالت الحركة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن "استمرار القصف الوحشي والمجازر التي تطال المدنيين الأبرياء، يفضح أكاذيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تخفيف العمليات العسكرية".

وأضاف البيان أن "الغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم أسفرت عن استشهاد 70 فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال، في تصعيد دموي يعكس الطبيعة الإجرامية لجيش الاحتلال، ويؤكد زيف رواياته أمام المجتمع الدولي".

ودعت "حماس" المجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف ما وصفته بـ"حرب الإبادة والتجويع المتواصلة على غزة منذ عامين"، كما حثت "أحرار العالم" على تصعيد التضامن مع الشعب الفلسطيني والضغط على الاحتلال لوقف عدوانه.

وفي سياق متصل، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة مساء السبت، حيث استهدفت غارة جوية منزلاً لعائلة عبد العال في حي التفاح شرق غزة، ما أسفر عن مقتل 18 شخصاً على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال.

