تحية للشهداء والأبطال.. الرئيس السيسي يزور النصب التذكاري ويضع الزهور على قبري السادات وعبدالناصر

توجه الرئيس السيسي إلى منطقة النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقام الرئيس السيسي بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول والموسيقى العسكرية تعزف "سلام الشهيد" تكريما لأرواح شهداء مصر الأبرار.

وقام الرئيس السيسي بتحية عدد من قدامى قادة حرب أكتوبر ويتوجه إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات لوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.

كما توجه الرئيس السيسي إلى ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لوضع إكليل من الزهور على الضريح وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة.

جاء ذلك خلال خبر عاجل أذاعته فضائية إكسترا نيوز.