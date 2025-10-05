الرئيس السيسي يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول والرئيس السادات وضريح عبد الناصر

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا حيث توجه الرئيس السيسي إلى منطقة النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة. ووضع الرئيس السيسي إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول والرئيس السادات وضريح عبد الناصر

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانا غالية من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن وهي سيناء.

لم تكن حرب أكتوبر المجيدة مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارا حقيقيا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، فلقد تحدى الجيش المصري المستحيل ذاته، وقهرهُ، وانتصر عليه، وأثبت تفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة.