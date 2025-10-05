قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 أكتوبر.. كيف ستحتفل اليونسكو بـ اليوم العالمي للمعلمين ؟

اليوم العالمي للمعلمين
اليوم العالمي للمعلمين
ياسمين بدوي

يحتفل العالم اليوم ، بـ  اليوم العالمي للمعلمين أو يوم المعلم العالمي 2025 ، والذي يتم الاحتفال به سنوياً بتاريخ 5 أكتوبر منذ عام 1994.

May be an image of text

تفاصيل اليوم العالمي للمعلمين ( يوم المعلم العالمي 2025 )

يتم الاحتفال بـ اليوم العالمي للمعلمين ( يوم المعلم العالمي 2025 ) يوم 5 أكتوبر ، لإحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين.

وتضع هذه التوصية مؤشرات مرجعية تتعلق بحقوق ومسؤوليات المعلمين، ومعايير إعدادهم الأولي وتدريبهم اللاحق، وحشدهم، وتوظيفهم، وظروف التعليم والتعلم.

أما توصية اليونسكو بشأن أوضاع هيئات التدريس في التعليم العالي فقد اُعتمدت في عام 1997 لتكمِّل توصية عام 1966 فيما يخص أوضاع هيئات التدريس والبحوث في التعليم العالي.


وفي هذا الإطار ، قالت منظمة اليونسكو في بيان لها : يؤدي المعلمون دوراً حيوياً في النظام التعليمي وفي الدفع بعجلة التعلم والإدماج والابتكار في المدارس والمجتمعات ، ولكن يعمل العديد منهم من دون وجود هياكل تعاونية تدعم أساليبهم التربوية أو قدراتهم أو مهنيتهم أو رفاههم ،  ولا تزال هذه المهنة في العديد من النظم تعاني من العزلة والهياكل المفككة والفرص المحدودة لبناء شبكات مع أقرانهم والمرشدين والمسؤولين عن المدارس، مما يؤثر في جودة التعليم واستبقاء المعلمين في هذا المجال.

وأضافت منظمة اليونسكو : سوف تركز احتفالات اليوم العالمي للمعلمين هذا العام على موضوع "إعادة صياغة مهنة التدريس بإعتبارها مهنة تعاونية"، مسلطة الضوء على قدرة التعاون على إحداث تحول بالنسبة إلى المعلمين والمدارس والنظم التعليمية. إنَّ إعادة صياغة التعليم باعتباره تعاونياً بطبيعته، ومدعوماً بالسياسات والممارسات والبيئات التي تقدِّر الدعم المتبادل ومشاركة الخبرات وتحمل المسؤوليات المشتركة، لهي أمر ضروري من أجل تعزيز مهنة التعليم والتعلم وتحقيق الازدهار المهني للمعلمين.

وتم توجيه رسالة مشتركة بين المديرة العامة لليونسكو السيدة أودري أزولاي والمدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبير أنغو والمديرة التنفيذية لليونيسف السيدة كاثرين راسل والأمين العام للاتحاد الدولي للمعلمين السيد ديفيد إدواردز بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، 5 أكتوبر 2025 نصها كالتالي:

"تدعو اليونسكو ومنظمة العمل الدولية واليونيسف والاتحاد الدولي للمعلمين، في اليوم العالمي للمعلمين لهذا العام، الحكومات والشركاء والمجتمع الدولي إلى الالتزام جماعياً بضمان الاعتراف بالتعاون كقاعدة أساسية في مهنة التدريس، لأن التعاون الفعال على جميع المستويات هو السبيل والوحيد لإقامة أنظمة تعليمية شاملة للجميع ومنصفة وقادرة على الصمود في جميع أرجاء العالم."

احتفال اليوم العالمي للمعلمين

واستكملت اليونسكو بيانها : سوف ينظَّم احتفال عالمي في إطار مؤتمر عموم أفريقيا لتعليم المعلمين في أديس أبابا بإثيوبيا. 

وسوف يبدأ البرنامج بكلمات يلقيها ممثلون رفيعو المستوى للشركاء الذي دعوا إلى المؤتمر ( اليونسكو واليونيسف ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للمعلمين) تليها حلقة نقاش وزارية يديرها الاتحاد الأفريقي تحت عنوان "من العزلة إلى القوة الجماعية: وضع تصور جديد لمهنة التعليم من منظور التعاون" ، وسوف تُقام احتفالات أخرى في أنحاء مختلفة من العالم.    

ونشرت اليونسكو قبل أيام فقط من اليوم العالمي للمعلمين، الموافق 5 أكتوبر، بيانات جديدة تُبيّن أنّه لا تزال ثمّة حاجة إلى 44 مليون معلم ومعلمة لتحقيق الهدف المتمثل في تقديم التعليم الابتدائي والثانوي للجميع بحلول عام 2030 ، قائلة : إننا لا نواجه مشكلة تمويل فقط، بل أيضاً مشكلة افتقار المهنة إلى ما يحفز على الإقبال عليها.

بـ 20 الف جنيها..هنا الزاهد تثير الجدل بفستان مثير فى شوارع باريس
نانسي عجرم
منى زكي
بيج ياسمين
