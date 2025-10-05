خبير مناخي: الانفجارات الإكليلية وراء الموجة الحارة غير المعتادة في خريف مصر

أكد الدكتور تحسين شعلة، خبير البيئة والمناخ، أن موجة الحرارة الشديدة التي تضرب مصر حاليًا في فصل الخريف تُعد ظاهرة غير طبيعية، مشيرًا إلى أن الانفجارات الشمسية الإكليلية تعد من أبرز الأسباب التي تقف وراء هذا الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة.

وأوضح شعلة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن الانفجارات الشمسية ليست جميعها ذات تأثير حراري مباشر، حيث تختلف أنواعها بين التوهجات الشمسية التي لا تؤثر على الطقس، والانفجارات الإكليلية أو الكهرومغناطيسية، والتي تُحدث اضطرابات مناخية قد تؤدي إلى موجات حر شديدة.

وأشار إلى أن هذه الانفجارات تحدث ضمن دورات شمسية متكررة كل 11 عامًا، موضحًا أن الدورة الحالية بدأت عام 2025 وتشهد نشاطًا شمسيًا مكثفًا، يُرجح أنه السبب في اضطرابات الطقس الأخيرة، إضافةً إلى تأثيره السلبي على الاتصالات والأقمار الصناعية.

كما كشف شعلة عن أن هذا النشاط الشمسي تسبب في زيادة ملحوظة في حوادث الطيران عالميًا خلال العام الجاري، حيث تم تسجيل 460 حالة وفاة مقارنة بـ280 حالة في العام الماضي، نتيجة اضطراب الأجهزة الملاحية بسبب العواصف الشمسية.