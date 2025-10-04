ندوة نقاشية حول التنوع البيولوجي وآليات تعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية بالفيوم

تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزير البيئة، نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP حلقة نقاشية حول التنوع البيولوجي و آليات تعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية بمحافظة الفيوم، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة وممثلي البرنامج الإنمائي والقيادات التنفيذية، والأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام محافظة الفيوم نائبا عن السيد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وعدد من القيادات بالمحافظة، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وأكدت أن الفيوم تعد من المحافظات ذات الطابع الخاص من حيث الموارد الطبيعية، حيث تضم محميات طبيعية فريدة مثل وادي الحيتان ووادي الريان وبحيرة قارون، والتي تعد ايضا منفذا مهما للسياحة البيئية في مصر، وفي الوقت ذاته تُعد المحافظة نموذجاً يعكس تأثير التغيرات المناخية على شكل الحياة ونمط العيش منذ آلاف السنين.

وقد تناولت الحلقة النقاشية عدداً من المحاور المهمة من بينها الحوار المجتمعي حول التغيرات المناخية وآليات المواجهة، واستعراض التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والتعاون مع الجانب الإيطالي في تنفيذ مشروع تطوير محمية وادي الريان ومنطقة الحيتان التي تعد منطقة تراث طبيعي عالمي، كما تضمنت مناقشات تفاعلية حول تأثير التغير المناخي على التنوع البيولوجي في الفيوم وانعكاساته على النباتات والحيوانات والموطن الطبيعي للكائنات وسبل المعيشة، خاصة وأن محميات الفيوم مصنفة كمحميات أراضى رطبة تزخر بتنوع بيولوجي كبير، وتستقطب أعداد كبيرة من الطيور المهاجرة، علاوة على وجود انواع من الحيوانات والنباتات البرية الموجودة بالمحميتين.

تناولت الجلسة أيضًا عرضا حول قضية التغيرات المناخية وآثارها، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي أعدتها وزارة البيئة، كما تم عرض جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي بمحميات الفيوم، وعرض للمشروعات البيئية التي تم تنفيذها، والمشروعات التنموية المنفذة بالمحافظة للحفاظ على التنوع البيولوجي وبحيرات الفيوم مثل مشروعات معالجة الصرف الصحي واستعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون.

وتضمنت الجلسة حوارا بين المجتمعات المحلية والجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المانحة الدولية لوضع حلول عملية للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على التنوع البيولوجي بمحافظة الفيوم .

وقد شارك في الجلسة من وزارة البيئة المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة ورئيس وحدة المرأة بوزارة البيئة،والمهندسة ليديا محمد كامل عليوة مديرعام التكنولوجيا وبحوث تغير المناخ بوزارة البيئة ، والدكتورة يسرية حامد مدير مشروع "الغردقة الخضراء" ، والدكتور حسام شعبان زايد مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم .