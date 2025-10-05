أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الأحد.

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.19 جنيه للبيع و48.05 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.60 جنيه للبيع، و56.43 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 64.80 جنيه للبيع، و64.68 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.84 جنيه للبيع، و12.81 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي 13.12 جنيه للبيع، و13.08 جنيه للشراء.



