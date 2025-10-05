قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العد التنازلي بدأ .. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026
إسلام صادق يكشف سر عدم انضمام أحمد الشناوي للمنتخب
بنداري: وفرنا صناديق اقتراع وأدوات مكتبية لتتمكن كل لجنة انتخابية من أداء دورها على أكمل وجه
تركيا تحذّر من تكلفة الدعم الأوروبي الضخمة لأوكرانيا: عبء اقتصادي ضخم
إصابة 5 أشخاص في حريق شب بمعرض أدوات منزلية بالقليوبية
لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب
«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة
إرحل .. طارق السيد يهاجم المدير الفني للزمالك بعد التعادل مع غزل المحلة
عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج
سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025
«التعديات على النيل».. «الديهي» يُطالب بالتصدّي للمُخالفين والمسئولين المُقصرين |فيديو
اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 5-10-2025 في البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استمر استقرار سعر الدولار في مصر، في أول تعاملات الأحد الموافق 5-10-2025؛ علي مستوي السوق الرسمية دون تغيير وذلك لليوم الثالث على التوالي.

استقرار الدولار

ويستمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية منذ آخر يوم عمل قبل الخميس الماضي وهو آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار

ارتفاع مركز الجنيه

وزاد مركز الجنيه أمام الدولار في نهاية تعاملات الخميس الماضي مقدار 14% علي مدي الأسبوع الماضي.

عطلة البنوك

وتعطل الجهاز المصرفي المصري منذ مساء الخميس الماضي لمدة يومين اثنين بدأت من الجمعة وحتي مساء أمس السبت بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية المقررة لكل العاملين في البنوك وبقرار من البنك المركزي المصري.

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل آخر تحديث سجله الدولار مقابل الجنيه نحو 47.72 جنه للشراء و 47.83 جنيه للبيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

سجلسعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.72 جنيه للشراء و 47.81 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

أقل سعر دولار اليوم

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.68 جنيه للشراء و 47.78 جنيه للبيع في بنوك " أبوظي الأول، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري"

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.69 جنيه للشراء و47.79 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.7 جنيه للشراء و 47.8 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي،HSBC، المصرف المتحد، الإسكندرية، نكست، التجاري الدولي CIB، البركة".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.71 جنيه للشراء و 47.81 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي.

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 47.74 جنيه للشراء و 47.84 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، قناة السويس،فيصل الإسلامي، الأهلي المصري،مصر".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه للبيع في بنك سايب.

الدولار

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

وصل سعر الدولار  نحو 47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع في مصر أبوظبي الاسلامي .

سعر الدولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار في البنك المركزي المصري سعر الدولار أمام الجنيه أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم

