سعر الدولار اليوم الأحد 5-10-2025 في البنوك

استمر استقرار سعر الدولار في مصر، في أول تعاملات الأحد الموافق 5-10-2025؛ علي مستوي السوق الرسمية دون تغيير وذلك لليوم الثالث على التوالي.

استقرار الدولار

ويستمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية منذ آخر يوم عمل قبل الخميس الماضي وهو آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي.

ارتفاع مركز الجنيه

وزاد مركز الجنيه أمام الدولار في نهاية تعاملات الخميس الماضي مقدار 14% علي مدي الأسبوع الماضي.

عطلة البنوك

وتعطل الجهاز المصرفي المصري منذ مساء الخميس الماضي لمدة يومين اثنين بدأت من الجمعة وحتي مساء أمس السبت بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية المقررة لكل العاملين في البنوك وبقرار من البنك المركزي المصري.

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل آخر تحديث سجله الدولار مقابل الجنيه نحو 47.72 جنه للشراء و 47.83 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك المركزي

سجلسعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.72 جنيه للشراء و 47.81 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

أقل سعر دولار اليوم

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.68 جنيه للشراء و 47.78 جنيه للبيع في بنوك " أبوظي الأول، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري"

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.69 جنيه للشراء و47.79 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.7 جنيه للشراء و 47.8 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي،HSBC، المصرف المتحد، الإسكندرية، نكست، التجاري الدولي CIB، البركة".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.71 جنيه للشراء و 47.81 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي.

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 47.74 جنيه للشراء و 47.84 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، قناة السويس،فيصل الإسلامي، الأهلي المصري،مصر".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه للبيع في بنك سايب.

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

وصل سعر الدولار نحو 47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع في مصر أبوظبي الاسلامي .