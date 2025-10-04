سعر الدولار اليوم السبت 4-10-2025 فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت الموافق 4-10-2025، على مستوى السوق الرسمية.



سعر الدولار في البنك المركزي



وصل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.71 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع.



سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول والتجاري، والكويت الوطني".

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 4-10-2025

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.69 جنيه للشراء و47.79 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وصل ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.7 جنيه للشراء و47.8 جنيه للبيع في بنوك "المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، بيت التمويل الكويتي، HSBC، الإسكندرية، البركة، نكست".

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك مقابل الجنيه نحو 47.74 جنيه للشراء و47.84 جنيه للبيع في بنوك "مصر، الأهلي المصري، العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي، قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي الكويتي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.76 جنيه للشراء و47.86 جنيه للبيع في بنكي سايب والتنمية الصناعية.