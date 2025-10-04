قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
معركة المزرعة الصينية وطنطاوي.. كيف أذل المشير العدو في حرب أكتوبر
الوزراء: الرئيس السيسي وجه أن يتم الحفاظ على المنتجات اليدوية وتطويرها
أوصتني به قبل رحيلها| طليقة أحمد مكي تتحدث لـ "صدى البلد" عن علاقتها بوالدته.. وهذا سر الخلاف مع أخته "إيناس"
أسرار مقبرة الملك أمنحتب الثالث.. عودة الحياة لروائع وادي الملوك بالأقصر |فيديو
مدبولي: 80% من عارضي "تراثنا" انضموا للاقتصاد الرسمي بتوجيهات الرئيس
الوزراء: 15% من العارضين في معرض تراثنا يصدرون منتجاتهم للخارج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 4-10-2025

قسم اقتصاد

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت الموافق 4-10-2025، على مستوى السوق الرسمية.


سعر الدولار في البنك المركزي


وصل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.71 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع.


سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول والتجاري، والكويت الوطني".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.69 جنيه للشراء و47.79 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وصل ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو  47.7 جنيه للشراء و47.8 جنيه للبيع في بنوك "المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، بيت التمويل الكويتي، HSBC، الإسكندرية، البركة، نكست".


بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك مقابل الجنيه نحو  47.74  جنيه للشراء و47.84 جنيه للبيع في بنوك "مصر، الأهلي المصري، العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي، قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي الكويتي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.76 جنيه للشراء و47.86 جنيه للبيع في بنكي سايب والتنمية الصناعية.

سعر الدولار الدولار الجنيه البنك المركزي المركزي المصري

كيف لا تصاب بالسرطان أبدا ؟.. السر في الميتوكوندريا

احذر.. 3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك دون أن تنتبه

تويوتا أمام القضاء بسبب تعطل سياراتها فجأة على الطرق

فستان كاجوال .. ياسمين صبري تبهر متابعيها | شاهد

