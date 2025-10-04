قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل من صلى الفجر لا يصلي الصبح؟.. بينهما خطأ واحد لا تعرفه
هل يجوز إخفاء المرض عن الخاطب المتقدم للزواج؟.. اعرف رأي الشرع
قاتل صامت في مطبخك.. الزيت المعاد استخدامه يضر بصحتك
سليمة وآمنة.. شعبة الخضروات ترد على شائعة الطماطم المسرطنة
روسيا تسجل أكثر من 30 هزة ارتدادية قبالة سواحل كامتشاتكا خلال 24 ساعة
افتتاح معرض تراثنا للجمهور اليوم ..وخدمات تطوير الأعمال الحرفية مجانا
جنات : حبيت كاظم الساهر من أول نظرة وما قلتلوش
نكهة البحر بلمسة ساحرة.. طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية
بسمة وهبة تدعو لاكتشاف مواهب الشباب وتقديم بدائل للألعاب والمؤثرين
حمادة طلبة: هذا سبب خسارة الزمالك للقمة..ومواجهة المحلة صعبة
أعمال صالحة تصل للميت وتخفف عنه في قبره.. تعرف عليها
اقتصاد

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم السبت 4-10-2025

محمد صبيح

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 4-10-2025، على مستوى السوق الرسمية.

استقرار الدولار

جاء استقرار سعر الدولار داخل السوق الرسمية مدفوعا بإعلان البنك المركزي المصري تعطل العمل في البنوك مساء أمس الخميس ليتوقف التداول على العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي وبعض مكاتب الصرافة.

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل آخر تحديث سعر الدولار منذ تداولات  الخميس، نحو  47,71 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.71 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع.

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول والتجاري، والكويت الوطني".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.69 جنيه للشراء و47.79 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وصل ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو  47.7 جنيه للشراء و47.8 جنيه للبيع في بنوك "المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، بيت التمويل الكويتي، HSBC، الإسكندرية، البركة، نكست".

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك مقابل الجنيه نحو  47.74  جنيه للشراء و47.84 جنيه للبيع في بنوك "مصر، الأهلي المصري، العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي، قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي الكويتي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.76 جنيه للشراء و47.86 جنيه للبيع في بنكي سايب والتنمية الصناعية.

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.14 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

ووصل ثاني أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدولار أمام الجنيه استقرار سعر الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر دولار أمام الجنيه سعر الدولار في البنوك

