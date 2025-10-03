قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على 4 طلاب مارسو البلطجة أمام مدرسة بالمطرية
جيهان الشماشرجي ومايان السيد في مؤتمر فيلم هيبتا.. المناظرة الأخيرة قبل عرضه
ساعة الإجابة يوم الجمعة.. أدعية مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
محافظ سوهاج يفتتح مسجد سيدي أبو الهوى بطهطا احتفالًا بنصر أكتوبر
مطاردة مثيرة في إسنا.. الأهالي يصطادون ثعلب افترس مواشي ودواجن بالأقصر
تمهيدًا للتشغيل التجريبي.. النقل تكشف عن صور التشطيبات النهائية لمحطات القطار الكهربائي السريع
يكون طيب.. جيهان الشماشرجي تكشف مواصفات فتى أحلامها بعد تجربة هيبتا
أخبار التكنولوجيا | تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا .. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
اعتقال إسرائيلي في البحر الميت بشبهة التجسس لصالح إيران
الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة
تبدأ 24 يناير.. موعد إجازة نصف العام لطلاب المدارس والإمتحانات بالتاريخ
وزير السياحة والآثار يفتتح مقبرة أمنحوتب الثالث بوادي الملوك ..غدا
اقتصاد

بعد قرار البنك المركزي .. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم

محمد صبيح

شهد سعر الدولار في مصر استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 3-10-2025، علي مستوي السوق الرسمية.

الدولار يستقر

وأظهر سعر الدولار ثباتا مع آخر يوم عمل في البنوك أمس الخميس؛ وبعد اعلان سعر الفائدة في الجهاز المصرفي من قبل لجنة السياسات النقدية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

تعطل العمل في البنوك

اعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك عقب قرار اعلان لجنة السياسات النقدية، نظرا لبدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين بالجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت.

آخر تحرك لـ الدولار 

وفقد سعر الدولار مساء الخميس  نحو  8 قروش جديدة من قيمته بالتوازي مع اعلان البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة في البنوك.

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية

الدولار يهوي

وارتفع مركز الجنيه المصري علي مدار الأسبوع الجاري أمام الدولار بنسبة اقتربت من 10% في المتوسط.

خفض الفائدة

وأنهي البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية المعنية بتحديد سعر الفائدة في مصر أمس علي تخفيض جديد للفائدة بمقدار 100 نقطة أساسية بما يعادل 1% .

سعر الدولار في مصر

آخر تحديث لسعر الدولار

وسجل آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم نحو  47.72 جنيه للشراء و47.81 جنيه في المتوسط.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار وفقا لما اعلنه آخر تحديث علي الموقع الرسمي لدي البنك المركزي المصري نحو 47.72 جنيه للشراء و 47.81 جنيه للبيع.

أقل سعر 

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.68 جنيه للشراء و 47.78 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول، الكويت الوطني"

بلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.69 جنيه للشراء و 47.79 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.7 جنيه للشراء و 47.8 جنيه للشراء في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، HSBC، البركة، الاسكندرية، بيت التمويل الكويتي، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، نكست"

سعر الدولار في معظم البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو  47.74 جنيه للشراء و 47.84 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB،العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي، العقاري المصري العربي،قناة السويس، مصر، الأهلي المصري".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه للبيع في بنك سايب.

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.77 جنيه للشراء و 47.87 جنيه للبيع في ميد بنك.

أعلي سعر 

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة حيث 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار في مصر سعر الدولار البنك المركزي المصري آخر تحديث لسعر الدولار

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

أسما شريف منير: الحجاب أمان وستر مش قيد ولا خنقة

بعد تجاهل الخطيب.. الجارحي يوجه الشكر لـ حسام غالي وأعضاء مجلس الأهلي

موقف محمد شحاتة من مباراة الزمالك وغزل المحلة

لوك جذاب.. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

هيونداي تحقق مبيعات قياسية بفضل بعض موديلات السيارات غير المتوقعة

بدون سياراتها الكهربائية.. كيا تحطم الأرقام القياسية في المبيعات

انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

