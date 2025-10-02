رسميا.. سعر الدولار في مصر بمستهل اليوم

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة عند 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.03 جنيه للشراء و48.12 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي ليسجل 47.92 جنيه للشراء و 48.02 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس لنحو 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(نكست، ،التنمية الصناعية) لنحو 47.83 جنيه للشراء و 47.93 جنيه للبيع.

وتباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (العربي الأفريقي، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي، فيصل الإسلامي، قطر الوطني، التعمير والإسكان، الأهلي المتحد، ميد بنك) ليسجل 47.82 جنيه للشراء و 47.92 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(البركة، المصرف المتحد، تنمية الصادرات، الكويت الوطني، إتش إس بي سي HSBC، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي) عند 47.80 جنيه للشراء و 47.90 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبوظبي التجاري لنحو 47.78 جنيه للشراء و 47.88 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك كريدى أجريكول لنحو 47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي لنحو 47.79 جنيه للشراء و 47.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي لنحو 47.82 جنيه للشراء و 47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر نحو 47.82 جنيه للشراء و 47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 47.82 جنيه للشراء و 47.92 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس

47.92 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الخميس

47.85 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الخميس

47.87 جنيه للبيع.

وتباينت أسعار صرف الدولار بين هبوطا وصعودا علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، ليسجل دون الـ 48 شراءا وبيعا في أغلب البنوك.