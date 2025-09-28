كيفية استرجاع أو إعادة ضبط الرقم السري لـ إنستاباي

أصبح تطبيق إنستاباي من أبرز التطبيقات المصرفية الرقمية في مصر، خاصة بعد التوسع الكبير في خدمات الدفع اللحظي عبر شبكة المدفوعات اللحظية IPN تحت إشراف البنك المركزي المصري.

ويمنح التطبيق المستخدمين مرونة كبيرة في تحويل الأموال وسداد الفواتير وربط الحسابات البنكية المختلفة في منصة واحدة، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان.

كيفية استرجاع أو إعادة ضبط الرقم السري IPN PIN

في حال قام العميل بحذف الحساب من التطبيق ثم أعاد ربطه مجددا، فلن يحتاج إلى إنشاء رقم جديد، إذ يظل الرقم السري محفوظا لدى البنك.

أما إذا تعرض الحساب للحظر أو تم إيقاف التعامل عليه، فيمكن إعادة تفعيله عبر الخطوات التالية:

1. الدخول إلى خيار إدارة الحسابات في التطبيق.

2. اختيار الحساب المطلوب.

3. الضغط على إعادة ضبط/إلغاء حظر الرقم السري IPN PIN.

4. إدخال بيانات بطاقة الدفع الخاصة بالعميل والرقم السري للبطاقة.

5. استلام رمز تحقق لمرة واحدة (OTP) عبر رسالة نصية.

6. تعيين رقم سري جديد وتأكيده ليعود الحساب للعمل بصورة طبيعية.

وفي حال نسيان الرقم السري، يتم اتباع الخطوات نفسها لإعادة ضبطه وتعيين رمز جديد.

كيفية استرجاع عنوان الدفع اللحظي IPA

عنوان الدفع اللحظي IPA هو معرف فريد يختاره العميل لكل حساب مصرفي، ويكون على صيغة UserName\@instapay.

ويمكن للعميل استرجاع عنوان الدفع الخاص به عبر الدخول إلى التطبيق، ثم التوجه إلى قسم إدارة الحسابات حيث يظهر العنوان المخصص لكل حساب مرتبط.

ويتيح إنستاباي إنشاء عنوان دفع واحد لكل حساب مصرفي، مع إمكانية ربط عدد غير محدود من الحسابات بحسب ما يمتلكه العميل في البنوك المختلفة.

ما هو الرقم السري IPN PIN في إنستاباي؟

الرقم السري IPN PIN عبارة عن رمز حماية مكون من 6 أرقام يقوم العميل بإنشائه عند ربط حسابه لأول مرة بشبكة المدفوعات اللحظية.

ويعد هذا الرقم شرطا أساسيا لإتمام أي معاملة مالية عبر التطبيق، حيث يستخدم كوسيلة للتصديق على العمليات، ويتم حفظه لدى البنك لضمان أقصى درجات الأمان.

ولا يجوز بأي حال مشاركة هذا الرقم مع أي طرف آخر لتفادي المخاطر والاختراقات.

خدمات إنستاباي الإضافية

يتيح التطبيق سداد الفواتير المختلفة مثل فواتير الهاتف الأرضي لتشغيل الإنترنت مباشرة عبر المنصة.

يمكن إجراء التحويلات المالية الفورية بين مختلف البنوك على مدار الساعة.



يتيح التطبيق حذف الحساب نهائيا من خلال الدخول إلى خيار المزيد ثم عرض كشف الحساب واختيار حذف الحساب بعد إدخال كلمة المرور والتأكيد.

