خدمات إنستاباي مستمرة في العمل بكفاءة

عاد تطبيق إنستاباي لعمله بعد شكاوي من عدد من العملاء بسبب تعطل عمليات الإيداع والسحب والتحويلات المالية التي يقدمها التطبيق.

قبل قرابة الساعتين، زعم متعاملون على تطبيق إنستاباي المملوك لشركة بنوك مصر التابعة للبنك المركزي المصري؛ توقف عمل التطبيق مؤقتا .

وعلق مسئول مصرفي في تصريح مقتضب لصدي البلد ، بأنه من الوارد تعطل التطبيق مؤقتا بسبب الضغط على خدمات التحويل والسحب التي يقدمها التطبيق في أوقات الذروة بما في ذلك المناسبات الرسمية و الدينية والمواسم وفترات صرف مرتبات الموظفين، مؤكدا أن تلك التعطلات لحظية وغير مؤثرة .

أكد المسئول أن التطبيق لايزال يعمل بكفاءة دون توقف مع وجود كول سنتر للرد علي كافة الاستفسرات التي يقدمها العملاء علي مدار ٢٤ ساعة