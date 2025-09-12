قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
126 حالة تعاطٍ للمخدرات.. ضبط 103 آلاف مخالفة مرورية
سعر الدولار اليوم 12-9-2025
أيمن عاشور يلتقي قيادات مؤسسة STINT لتدويل التعليم
جدل واسع حول صورة روبن نيفيش وأرملة ديوجو جوتا.. القصة الكاملة
النور في وجوههم.. تكريم 1200 حافظ للقرآن الكريم بكفر غطاطي في الهرم
تفاصيل نظام امتحانات طلاب البكالوريا المصرية .. قرار عاجل من وزير التعليم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر ومسجد السيدة نفيسة
الدقهلية: استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت من كل أسبوع بالمنصورة
بحجة السفر للعمل بالخارج.. سقوط أصحاب 6 شركات بتهمة النصب
عقار مائل جديد بالإسكندرية.. وإجراء عاجل من المحافظة
آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير
غلق قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير .. ما السبب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفية دفع فاتورة الأرضي لتشغيل النت من خلال انستا باي

كيفية دفع فاتورة الارضي لتشغيل النت بانستا باي
كيفية دفع فاتورة الارضي لتشغيل النت بانستا باي
محمد غالي

تشهد محركات البحث إقبالا متزايدا من جانب المواطنين الراغبين في معرفة طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لتشغيل خدمة النت، باعتبارها الوسيلة الأساسية لتشغيل خدمة الإنترنت المنزلي، وتفادي التعرض لانقطاع الخدمة أو تحمل غرامات تأخير.

دفع فاتورة التليفون

وفي هذا الإطار، حرصت الشركة المصرية للاتصالات على توفير أكثر من وسيلة إلكترونية لتيسير عملية السداد، بما يتماشى مع خطة الدولة نحو التحول الرقمي.

ويعد تطبيق انستا باي، المعتمد من البنك المركزي المصري، في مقدمة الوسائل الحديثة التي أتاحتها الشركة، حيث يتيح للمستخدمين إمكانية سداد الفواتير بشكل آمن وسريع دون الحاجة إلى التوجه للفروع أو منافذ الدفع.

وبذلك أصبح بإمكان العملاء سداد فاتورة التليفون الأرضي بكل سهولة وأمان، مما يضمن استمرار خدمة الإنترنت المنزلي دون انقطاع.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر الإنترنت


يمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات عبر الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي للشركة.
اختيار أيقونة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.
إدخال رقم الهاتف الأرضي مسبوقا بكود المحافظة.
الضغط على خيار إظهار الفاتورة لعرض المبلغ المستحق.
اختيار وسيلة الدفع المناسبة سواء عبر منافذ فوري، مكاتب البريد، فروع WE أو الدفع الإلكتروني.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر تطبيق انستا باي


أصبحت عملية الدفع أكثر سهولة من خلال تطبيق انستا باي، حيث تتم عبر الخطوات التالية:

تحميل التطبيق من متجر الهاتف سواء لأجهزة أندرويد أو iOS.
فتح التطبيق واختيار خدمة دفع الفواتير من القائمة الرئيسية.
تحديد نوع الخدمة واختيار الشركة المصرية للاتصالات WE.
إدخال رقم الهاتف الأرضي وكود المحافظة.
الضغط على التالي لعرض قيمة الفاتورة.
تأكيد عملية الدفع باستخدام الرقم السري لحساب انستا باي.
استلام إشعار فوري يؤكد نجاح السداد.

مميزات الدفع عبر انستا باي للإنترنت الأرضي


يوفر الدفع عبر انستا باي مجموعة من المزايا التي تشجع المواطنين على الاعتماد عليه، منها:

مستوى عال من الأمان في تنفيذ المعاملات.
تجنب الازدحام والانتظار داخل الفروع.
السرعة والمرونة في إنجاز عملية الدفع من أي مكان.
دعم خطط الدولة للتحول الرقمي وتوسيع نطاق خدمات الدفع الإلكتروني.
سهولة الاستخدام بما يتناسب مع مختلف فئات المستخدمين.

دفع فاتورة التليفون الأرضي دفع فاتورة التليفون فاتورة التليفون الأرضي لتشغيل خدمة النت التليفون الأرضي تشغيل خدمة النت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

محمود الخطيب

نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي

محمود الخطيب

غضب واجتماع عاجل.. تفاصيل اليوم الأخير للخطيب في الأهلي

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

الاهلي

بعد اعتذار الخطيب.. من يقود الأهلي في الانتخابات المقبلة؟

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

ترشيحاتنا

مكافحة الادمان

تخريج 100 متعافي جديد صندوق مكافحة الإدمان بالبحر الأحمر

الأعلاف

الزراعة: ضبط 59 طن أعلاف مجهولة المصدر وإضافات غير صالحة في 3 محافظات

زيارة وفد الأطباء لمحافظة سوهاج

ماذا فعل نقيب أطباء مصر في سوهاج؟.. تفاصيل الجولة

بالصور

آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير

سيارة جيب
سيارة جيب
سيارة جيب

فستان كاجوال.. هيدي كرم تخطف الأنظار بظهورها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

لا أحد يريد شرائها.. أودي تلغي إنتاج أحدث سياراتها الكهربائية

آودي
آودي
آودي

كاجوال لافت.. رحمة أحمد تخطف الأنظار بظهورها

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد