نقابة العاملين بالبترول: القطاع وفر 3.5 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية

أعرب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، عن بالغ سعادته بما تضمنته كلمة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي- خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة إيجاس، والتي شدد فيها على أن عمليات المسح السيزمي تعد أحد المحفزات المهمة لجذب الشركات الراغبة في العمل في مجال البترول والغاز في مصر، لما توفره من بيانات وافية عن المكامن البترولية تشجع على ضخ الاستثمارات في مجالي البحث والاستكشاف.

وأكد صابر تقديره لحرص الوزير على توجيه الشكر للعاملين بقطاع البترول على جهودهم الكبيرة في تجهيز التسهيلات الأرضية بالموانئ لاستقبال وإرساء سفن التغييز، أو إجراء التعديلات اللازمة على بعض السفن، أو توفير شحنات الغاز المسال، وهو ما ساهم في نجاح القطاع في توفير نحو 3.5 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية لمصر.

وفي هذا السياق، وجّه رئيس النقابة تحية تقدير خاصة للمهندس محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس، على ما استعرضه من مؤشرات أداء مشرفة، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود الشركات التابعة لإيجاس التي تعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الدولة في تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.

واختتم صابر، مؤكداً أن انعقاد الجمعية العامة لـ إيجاس وما تضمنه من نتائج يعكس بوضوح أن العامل البترولي هو الثروة الحقيقية التي يقوم عليها نجاح القطاع، والركيزة الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.