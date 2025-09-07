برلمانية: الاستثمار في الدواء يخفض فاتورة الاستيراد ويدعم الاقتصاد

أشادت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بتشجيع الاستثمار الخاص في المجال الطبي وصناعة الدواء.

و أكدت"عبد العظيم" في تصريح لـ " صدى البلد" أن استثمار القطاع الخاص في صناعة الدواء سيحقق عوائد كبيرة للدولة، أبرزها خفض فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، فضلا عن زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق بما يعزز الصادرات.



كما أوضحت عضو النواب أن توطين صناعة الدواء أصبح ضروريا في وقتنا الحالي، مؤكدة أن هذه الصناعة ستسهم في توفير فرص عمل للشباب، ودعم البحث العلمي والتطوير في مجال الصناعات الدوائية، مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الدواء.

تجدر الاشارة الى أن شدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة أجهزة الدولة المعنية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مصر في المجال الطبي وصناعة الدواء، ووجه بسرعة الانتهاء من مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة، وتنظيم عملها، في إطار دعم الدولة للاستثمار في القطاع الطبي، وتكاملًا مع منظومة التأمين الصحي الشامل.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.