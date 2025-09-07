برلماني: بيان الخارجية يعكس الثوابت التارخية لمصر في دعم القضية الفلسطينية

أكد النائب طة الناظر عضو مجلس النواب ، أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ، بشان تهجير الفلسطينين يؤكد الثوابت التاريخية للدولة المصرية بشأن رفض التهجير القسري للفلسطينين من أراضيهم حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية وتابع قائلاً: وكذلك يعكس موقف مصر بالدعم للقضية الفلسطينينة طوال تاريخها .



وأوضح " الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن مصر قيادة وحكومة وشعبا، لم ولن تقبل أبدا أن تكون جزءا من أي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مضيفا أن مصر منذ اليوم الاول لأحداث السابع من أكتوبر 2023 أكد رفضها لأي مخططات لتهجير الفلسطنين من أراضيهم ، وأن الحل وقف العدوان الإسرائيلي علي غزة والعمل علي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

وأضاف " الناظر" أن معبر رفح الذي لطالما شكل شريان حياة للفلسطينيين في غزة، تحاول إسرائيل تصويره زورا على أنه أداة للضغط، في حين أن المتسبب الحقيقي في معاناة الفلسطينيين هو الاحتلال نفسه وسياساته التوسعية والإجرامية مؤكداً أن تلك التصريحات تعكس إستمرار سياسة الإحتلال الإسرائيلي في العدوان علي قطاع غزة وفرض حصار خانق علي الشعب الفلسطيني موضحاً أأن الشعب الفلسطيني الأعزل يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة منذ أحداث السابع من أكتوبر بسبب العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة.



وطالب عضو مجلس النواب ، المجتمع الدولي بالإضطلاع بدوره مسئولياته في وقف العدوان الإسرائيلي علي الشعب الفلسطيني مؤكداً أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية.