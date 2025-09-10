مدبولي: استكشافات قطاع البترول تخفّض فاتورة الاستيراد وتدعم الاقتصاد المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن استكشافات قطاع البترول ستسهم في خفض فاتورة الاستيراد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الاعتداء الإسرائيلي السافر على قطر

وشدّد رئيس مجلس الوزراء على أن الاعتداء الإسرائيلي السافر على قطر يقوض مساعي تحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن مصر تدين بأشد العبارات هذا الاعتداء، الذي يمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية.

كما أدان مجلس الوزراء، في مستهل اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الاعتداء السافر الذي تعرضت له أمس دولة قطر الشقيقة، واستهدف المكتب السياسي لحركة حماس بالعاصمة الدوحة، مُشدّدًا على أن هذا النهج العدواني الإسرائيلي يُمثل خرقًا لأحكام القانون الدولي وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة، ما يُهدد بتقويض الجهود الرامية لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد في المنطقة، والتوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار.

