أخبار البلد

قلل فاتورة الكهرباء واستخدم الثلاجة ومبرد المياه بهذه الطريقة

استخدام الثلاجة
وفاء نور الدين

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على تقديم عدة مبادرات  للتوعية ببعض النصائح التي تساعد ربة المنزل فى ترشيد الاستهلاك وتقليل فاتورة الكهرباء  وآخرها مبادرة صيفك أحلى بالترشيد .

ونشر الجهاز على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعض الخطوات البسيطة لترشيد استهلاك الكهرباء لبعض الأجهزة  وبالتالى تقليل فاتورة الكهرباء وهي كالاتي:

نصائح لترشيد استهلاك الثلاجة للكهرباء 


1- شراء الأجهزة الأعلى كفاءة.


2- ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية.

3- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام.

4- تجنب وضع الثلاجة في الأماكن المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن.

5- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة وتركه حتى يبرد.

6- ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (18 إلى – 20) درجة مئوية للفريزر يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

7-الحرص على إزالة الثلج باستمرار.

نصائح عند شراء مبرد المياه لتقليل فاتورة الكهرباء


كما يقدم جهاز مرفق الكهرباء بعض النصائح عند شراء مبرد المياه حيث تعتبر مبردات المياه المنزلية من الأجهزة التى أصبحت يعتمد عليها المواطنون لتقليل الاعتماد على الثلاجة بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء ، ولذلك ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ببعض المعلومات التي تساعد على اختيار مبرد مياه بكفاءة عالية واستهلاك كهرباء أقل وهي كالاتي :

1-تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها ، و ينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لانها ستسهلك كهرباء أكثر .

2-شراء مبرد مياه يحتوي علي ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءةالطاقة).
3-من أفضل صفات مبرد مياه هي الحماية الذاتية من الإرتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة .

4- التأكد من توافر عناصر الأمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال .

5-عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة إلا عند الضرورة.
6-يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي علي ثلاجة.

