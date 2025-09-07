قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
تحرك عاجل من التعليم لمنح المعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقي
بقوة 4.9 ريختر.. البحوث الفلكية تسجل زلزالا شمال مرسي مطروح
عبد العاطي يوكد رفض مصر القاطع للعمليات الإسرائيلية في غزة لتنفيذ مخططات التهجير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عندك مشكلة فى فاتورة الكهرباء أو العداد إليك 12 طريقة لتقديم شكواك

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
وفاء نور الدين

يتعرض مواطنون لبعض مشاكل فاتورة الكهرباء أو قراءة العداد  التى تستدعى تقديمهم شكوى للوزارة أو لشركة توزيع الكهرباء التابع لها أو عن طريق جهاز مرفق الكهرباء .

ويقدم صدى البلد لقرائه طرق التقدم بشكوى لوزارة الكهرباء بـ 12 طريقة:

1- الاتصال تليفونيًا من خلال الخط الساخن لوزارة الكهرباء 121.

2- المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال هذا الرابط : https://eservices.eehc.gov.eg/

3-منظومة الشكاوي الموحدة من خلال الرابط التالي: http://moere.gov.eg/cmp/IncreaseBills.aspx

4- مكتب خدمة المواطنين التابع لوزير الكهرباء.

5- الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الرابط:

http://www.moere.gov.eg/cmp/index.html#page1

6- الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال هذا الرابط:

http://www.eehc.gov.eg/eehcportal/

7- مكاتب خدمة المواطنين بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

8- الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

9- الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

10- الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

11- تطبيق واصل لخدمة ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التخاطب.

12- أرقام خدمة «واتس اب» الخاصة بالشركات لاستقبال شكاوى المواطنين.

وخصصت شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ارقام مسجل عليها تطبيق «واتس آب» وهى:

- 01283388888 شركة شمال القاهرة.

- 01278117626 شركة جنوب القاهرة.

- 01097217682 شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- و01000549020 شركة البحيرة.

- 01289533661 شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

- 01270003430 شركة القناة.

- 01002822513 شركة مصر العليا.

- 01207774849 شركة جنوب الدلتا.

مراحل بحث شكاوى فواتير الكهرباء 

أوضح جهاز مرفق الكهرباء مراحل بحث شكاوى المواطنين من فواتير استهلاك الكهرباء التى يتلقاها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك، فى حالة ورود شكوى من المستهلك بشأن التضرر من فاتورة الكهرباء أو قراءة العداد يتم طلب بعض المستندات من الشركة لكي يتم المساعدة على حل الشكوى وهي:

1. تقرير المعاينة على الطبيعة مدون به قراءة عداد الكهرباء.

2. . صفحة الكشف للاستهلاك لمدة عامين سابقين لتاريخ الواقعة والمدة التالية.

3. كما يتم طلب بعض المستندات من الشاكي وهي:

• صورة من فاتورة الاستهلاك محل الشكوى والفواتير السابقة والتالية لها.

• صورة فوتغرافية لقراءة العداد على الطبيعة.

الكهرباء فاتورة الكهرباء عداد الكهرباء جهاز مرفق الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

سعر الذهب

سعر أغلي عيار ذهب اليوم 7-9-2025

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إسرائيل: إغلاق المجال الجوي فوق مطار رامون أمام حركة الطيران

خسوف القمر

ما الفرق بين الخسوف والكسوف؟ وهل هناك مخاطر بالنظر وقت الحدوث؟

وزير المالية في حوار المكاشفة مع عمرو الليثي

من داخل وزارة المالية.. كجوك يكشف خطط استقرار الأسعار والتصدي للتضخم

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب

فيديو

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد