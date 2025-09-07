عندك مشكلة فى فاتورة الكهرباء أو العداد إليك 12 طريقة لتقديم شكواك

يتعرض مواطنون لبعض مشاكل فاتورة الكهرباء أو قراءة العداد التى تستدعى تقديمهم شكوى للوزارة أو لشركة توزيع الكهرباء التابع لها أو عن طريق جهاز مرفق الكهرباء .

ويقدم صدى البلد لقرائه طرق التقدم بشكوى لوزارة الكهرباء بـ 12 طريقة:

1- الاتصال تليفونيًا من خلال الخط الساخن لوزارة الكهرباء 121.

2- المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال هذا الرابط : https://eservices.eehc.gov.eg/

3-منظومة الشكاوي الموحدة من خلال الرابط التالي: http://moere.gov.eg/cmp/IncreaseBills.aspx

4- مكتب خدمة المواطنين التابع لوزير الكهرباء.

5- الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الرابط:

http://www.moere.gov.eg/cmp/index.html#page1

6- الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال هذا الرابط:

http://www.eehc.gov.eg/eehcportal/

7- مكاتب خدمة المواطنين بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

8- الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

9- الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

10- الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

11- تطبيق واصل لخدمة ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التخاطب.

12- أرقام خدمة «واتس اب» الخاصة بالشركات لاستقبال شكاوى المواطنين.

وخصصت شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ارقام مسجل عليها تطبيق «واتس آب» وهى:

- 01283388888 شركة شمال القاهرة.

- 01278117626 شركة جنوب القاهرة.

- 01097217682 شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- و01000549020 شركة البحيرة.

- 01289533661 شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

- 01270003430 شركة القناة.

- 01002822513 شركة مصر العليا.

- 01207774849 شركة جنوب الدلتا.

مراحل بحث شكاوى فواتير الكهرباء

أوضح جهاز مرفق الكهرباء مراحل بحث شكاوى المواطنين من فواتير استهلاك الكهرباء التى يتلقاها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك، فى حالة ورود شكوى من المستهلك بشأن التضرر من فاتورة الكهرباء أو قراءة العداد يتم طلب بعض المستندات من الشركة لكي يتم المساعدة على حل الشكوى وهي:

1. تقرير المعاينة على الطبيعة مدون به قراءة عداد الكهرباء.

2. . صفحة الكشف للاستهلاك لمدة عامين سابقين لتاريخ الواقعة والمدة التالية.

3. كما يتم طلب بعض المستندات من الشاكي وهي:

• صورة من فاتورة الاستهلاك محل الشكوى والفواتير السابقة والتالية لها.

• صورة فوتغرافية لقراءة العداد على الطبيعة.