موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
استعلم عن فاتورة كهرباء سبتمبر بتلك الطريقة

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
وفاء نور الدين

يبحث أصحاب عداد الكهرباء القديم   بمختلف شركات توزيع الكهرباء في جميع محافظات الجمهورية عن قيمة فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2025، دون انتظار كشاف الكهرباء.

 طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

يستطيع المواطنون الاستعلام عن  فاتورة كهرباء سبتمبر  2025 من خلال الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت الذي خصصته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويحتوي على كافة شركات توزيع الكهرباء، 

ويمكن الاستعلام من خلال.. 


1- المنصة الإلكترونية الموحدة

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال الرابط

https://eservices.eehc.gov.eg/

2-موقع وزارة الكهرباء

يمكن فتح الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء للاستعلام عن  فواتير الكهرباء 2025 الذي يتضمن كل شركات توزيع الكهرباء التابعة لها المواطنين في مختلف المحافظات، وذلك عن طريق الضغط على هذا الرابط http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx

تظهر الصفحة الرئيسية على الموقع، وبها شركات توزيع الكهرباء، وهي: شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء وشركـة القناة لتوزيـع الكهـرباء، وشركة الإسكندرية لتوزيع الكهـرباء، وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، و شركة مصر العليا ، وشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

في الخطوة التالية يجب على المستخدم اختيار الشركة التي يتبعها من بين تلك الشركات.

ثم يتم إدخال كل البيانات المطلوبة ليتمكن من معرفة قيمة فاتورة الكهرباء.

دفع الفواتير أونلاين


أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر إطلاق تطبيق الخدمات الذكية للحصول على الخدمات الكهربائية فى سهولة ويسر دون الحاجة للذهاب إلى شركات الكهرباء بعنوان خدمتك فى الإيد بدون تعقيد .

ويمكن لأى مواطن القيام بإتباع الخطوات التالية فى استخراج أى مستند يحتاج له من الكهرباء أو دفع فواتير الكهرباء من خلال تنزيل التطبيق عبر هاتفه المحمول.

وأوضحت الشركة فى بيان لها : إنه سيتم القضاء على مشاكل تراكم فواتير و زحمة الطوابير على ماكينات الدفع والتحصيل" ، حيث سيقوم أى مواطن بتحميل البرنامج الخاص بكل خدمات الكهرباء كالتالى:

لو اندرويد حمل البرنامج من هنا ..

https://bit.ly/3HSCXk

لو ايفون حمل البرنامج من هنا..

https://apple.co/3EcoZrC

أو من خلال الدخول على الرابط الخاص بمنصة الكهرباء الإلكترونية الموحدة".

https://eservices.eehc.gov.eg

عداد الكهرباء شركات توزيع الكهرباء فاتورة الكهرباء فاتورة كهرباء سبتمبر 2025

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

