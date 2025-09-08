أسهل طريقة لدفع فاتورة الغاز أونلاين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة
محمد غالي

يبحث المواطنين عن أسهل طرق سداد فاتورة الغاز المنزلي وتسجيل قراءة العداد بالموبايل، في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد وتضمن الشفافية.

فاتورة الغاز المنزلي

وأصبح بإمكان المواطنين سداد فاتورة الغاز المنزلي بسهولة وأمان دون الحاجة للانتظار في طوابير أو التعامل نقدا، مما يعكس نجاح جهود الدولة في تسهيل الخدمات وتعزيز التحول الرقمي.

طرق دفع فاتورة الغاز المنزلي إلكترونيا

وفرت شركات الغاز الطبيعي في مصر عدة قنوات للدفع الإلكتروني باستخدام البطاقات البنكية أو المحافظ الإلكترونية أو من خلال التطبيقات الرسمية، حيث يمكن للمشتركين الدخول على الموقع الرسمي لشركة الغاز وإدخال رقم الحساب ثم اختيار خدمة الدفع الإلكتروني عبر بطاقة فيزا أو ماستر كارد، ليتم تأكيد العملية واستلام إشعار من البنك.

كما يمكن للمواطنين سداد الفواتير من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، حيث يتم تقديم رقم الحساب لموظف البريد الذي يقوم بإتمام عملية الدفع وتسليم إيصال رسمي.

طرق إرسال قراءة عداد الغاز

حددت شركات الغاز الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر لإرسال قراءة عداد الغاز، وذلك عبر وسائل متعددة أهمها:

الاتصال على الخط الساخن 17169.
إدخال القراءة من خلال الموقع الرسمي لشركة بتروتريد (http://www.petrotrade.com.eg).
استخدام خدمة الرد الصوتي عبر الرقم 09000727 من الخط الأرضي أو 5727 من المحمول.
تحميل تطبيق بتروميتر عبر متجر جوجل بلاي أو أبل ستور.

المنصات الإلكترونية لدفع الفواتير

يمكن سداد فاتورة الغاز بسهولة عبر عدة منصات إلكترونية معتمدة، أبرزها:

موقع ماي فوري (MyFawry).
تطبيق جوميا باي (Jumia Pay).
الموقع الرسمي لشركة بتروتريد.

المحافظ الإلكترونية المتاحة للدفع

أتاحت البنوك وشركات الاتصالات خدمة سداد الفواتير عبر المحافظ الإلكترونية مثل:

فون كاش من البنك الأهلي المصري.
BM Wallet من بنك مصر.
فودافون كاش.
أورنج موني.
اتصالات كاش.
وي باي (WE Pay).

الدفع من خلال ماكينات التحصيل (POS)

تنتشر خدمات دفع الفواتير عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني في المحال التجارية، ومن أبرز الشركات المقدمة لهذه الخدمة: فوري، أمان، خدماتي، مصاري، ضامن، ممكن، BEE، إي فاينانس.

ويتم الدفع من خلال اختيار "مرافق عامة"، تحديد شركة الغاز، إدخال رقم المشترك، تحديد عدد الفواتير، ثم تأكيد العملية والحصول على إيصال الدفع.

الاستعلام عن فاتورة الغاز

يمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة عبر موقع بتروتريد من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي.
اختيار خدمات العملاء.
الضغط على استعلام عن فاتورة الغاز.
إدخال المحافظة والمنطقة.
كتابة رقم المشترك المكون من 16 رقما.
الضغط على "عرض الفاتورة" لتظهر تفاصيل الاستهلاك والمبلغ المستحق.

