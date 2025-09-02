"غاز بروم" الروسية توقع اتفاقيات تعاون لزيادة إمدادات الغاز إلى الصين

أعلن رئيس شركة "غاز بروم" الروسية ألكسي ميلر اليوم، الثلاثاء، توقيع اتفاقات استراتيجية مع شركة البترول الوطنية الصينية لزيادة إمدادات الغاز عبر خطي أنابيب "قوة سيبيريا" وطريق "الشرق الأقصى".

وسبق إعلان التوقيع اجتماع ثلاثي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس منغوليا أوخناجين خوريلسوخ.

ويجري الرئيس الروسي اليوم في بكين سلسلة من اللقاءات المهمة مع القيادة الصينية وقادة عدد من الدول، عقب مشاركته الفاعلة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة تيانجين الصينية أمس.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن ميلر قوله "إنه تم الاتفاق مع الصين على زيادة الإمدادات عبر خط قوة سيبيريا بـ6 مليارات متر مكعب لتصل إلى 44 مليار متر مكعب من الغاز سنويا".. مشيرا إلى أنه تم أيضا زيادة الإمدادات عبر طريق الشرق الأوسط بمليارين لتصل إلى 12 مليار متر مكعب سنويا.

ولفت ميلر إلى توقيع مذكرة تفاهم أخرى لإنشاء مشروع خط أنابيب الغاز الجديدة "قوة سيبيريا 2" الذي سيمر عبر منغوليا تحت اسم "سويوز الشرق" ما سيسمح بتوريد 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر منغوليا.