زلزال بقوة 6 ريختر يضرب جنوب أفغانستان
وزير الخارجية يتوجه إلى سلوفينيا للمشاركة في منتدى بليد الاستراتيجي
أدعية المولد النبوي الشريف.. أفضل الأعمال وأعظم القربات في حب سيدنا النبي
ضبط الأسواق ومكافحة التهريب.. قانون الجمارك يفرض قواعد صارمة على حركة البضائع
هشام حنفي: الزمالك تعود على رفض هدايا الأهلي في الدوري
هذا النظام الغذائي الشائع يقلل المخاطر الجينية للإصابة بالخرف.. تفاصيل
كيف تكون مستورا ولا تنحرف عن طريق الله؟.. روشتة دينية من علي جمعة
حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات
بينهم 33 من طالبي المساعدات.. استشهاد 90 فلسطينيا خلال 24 ساعة
استشهاد الصحفية إسلام عابد في قصف إسرائيلي استهدف غزة
اعترافات أم سجدة في قضية التحريض على الفسق وغسيل الأموال: الفيديوهات هزار
دعاء شهر سبتمبر .. اللهم ارزقنا خيره واكفنا شره
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فيديو

حالتي وفـ.اة و6 مصــ..ابين.. تفاصيل حادث خط غاز أبو سلطان بالإسماعيلية

إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعه صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطيه جديدة، حيث أصدر المركز الإعلامي لمحافظة الإسماعيلية بيانا رسميا، اليوم، كشف فيه تفاصيل حادث خط غاز ابو سلطان، والذي وقع مساء الأحد .

فى تمام الساعة ١٨:٢٥ من مساء اليوم الأحد الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٥، تلقت الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، إخطار من عمليات النجدة، يفيد بحدوث انفجار ضغط الهواء بخط غاز اثناء تنفيذ أعمال الصيانة بمجمع البلوف، بطريق إسماعيلية - السويس الصحراوي، أسفل كوبرى أبو سلطان اتجاه الإسماعيلية بنطاق مركز ومدينة فايد.

وعلى الفور، تم الدفع بـ ٦ سيارت إسعاف، و۳ سيارات إطفاء، وتم إخطار رئيس قسم قطاع سلامة الخطوط والمحطات بالشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، والذي أفاد بأنه تم إرسال فريق الصيانة من محافظة السويس لمكان البلاغ.

وفي تمام الساعة ١٨:٣٠ وبالمتابعة مع فرع إسعاف الإسماعيلية، أفاد بوجود حالتي وفاة و٦ إصابات.

وانتقل المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، إلى موقع الحادث لمتابعة تداعيات الحادث ميدانيًّا.

بحضور المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، العميد حمدي هندي المشرف العام على الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، ومحمد على رئيس مركز ومدينة فايد.

بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم غدًا.. هذه العقود لا ينطبق عليها الزيادة الجديدة

وزير التعليم: الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش لسد العجز في المدارس

انفراد.. أول تعليق من وكيل تشافي على أنباء ترحيبه بتدريب الأهلي

إذاعة جيش الاحتلال: طائرة إسرائيلية ألقت قنبلة عن طريق الخطأ قرب موقع للجيش في غزة

حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات

بنك مصر يخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه والدولار

نيسان صني

تحت 700 ألف جنيه.. اركب سيارة كسر زيرو أوتوماتيك "فبريكا"

Galaxy

رغم خيبة الأمل.. تسريب رسمي يؤكد حصول هاتف Galaxy S26 Edge فائق النحافة على بطارية أكبر بكثير

هواوي

بعد أن أطاحت بها هواوي.. 3 دروس قاسية يجب أن تتعلمها آبل لتستعيد عرش الساعات الذكية

بالصور

منهم مى عز الدين و إليسا .. تعرف على أبرز عازبات الوسط الفني

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بعيادة المبرة للتأمين الصحي بالزقازيق

وزير الدفاع يلتقى نظيره التنزاني لبحث التعاون العسكري المشترك

أبرزهم ضي وجوازة ولا جنازة.. أفلام منتظرة فى دور السينما المصرية

حالتي وفـ.اة و6 مصــ..ابين.. تفاصيل حادث خط غاز أبو سلطان بالإسماعيلية

بستناها من السنة للسنة.. ماذا قال عمرو دياب عن حفله في بيروت

إسـ.ـرائـ.يل تعلن اغتــ.يـال أبو عبيــدة متحدث كتائب القسام

أسعار الفايدة الجديدة.. إعلان رسمي من بنكي مصر والأهلي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

