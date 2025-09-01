حالتي وفـ.اة و6 مصــ..ابين.. تفاصيل حادث خط غاز أبو سلطان بالإسماعيلية

قدمت مذيعه صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطيه جديدة، حيث أصدر المركز الإعلامي لمحافظة الإسماعيلية بيانا رسميا، اليوم، كشف فيه تفاصيل حادث خط غاز ابو سلطان، والذي وقع مساء الأحد .

فى تمام الساعة ١٨:٢٥ من مساء اليوم الأحد الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٥، تلقت الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، إخطار من عمليات النجدة، يفيد بحدوث انفجار ضغط الهواء بخط غاز اثناء تنفيذ أعمال الصيانة بمجمع البلوف، بطريق إسماعيلية - السويس الصحراوي، أسفل كوبرى أبو سلطان اتجاه الإسماعيلية بنطاق مركز ومدينة فايد.

وعلى الفور، تم الدفع بـ ٦ سيارت إسعاف، و۳ سيارات إطفاء، وتم إخطار رئيس قسم قطاع سلامة الخطوط والمحطات بالشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، والذي أفاد بأنه تم إرسال فريق الصيانة من محافظة السويس لمكان البلاغ.

وفي تمام الساعة ١٨:٣٠ وبالمتابعة مع فرع إسعاف الإسماعيلية، أفاد بوجود حالتي وفاة و٦ إصابات.

وانتقل المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، إلى موقع الحادث لمتابعة تداعيات الحادث ميدانيًّا.

بحضور المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، العميد حمدي هندي المشرف العام على الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، ومحمد على رئيس مركز ومدينة فايد.