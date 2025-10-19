قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في دار الأوبرا.. وائل جسار يُشعل ليالي مهرجان الموسيقى العربية بأمسية طربية «كاملة العدد» |شاهد
بريطانيا تمنع جماهير «مكابي تل أبيب» من حضور مباراة «أستون فيلا».. لهذه الأسباب
«اللي مش عايز ميجيش».. أحمد سعد يُعلن موعد حفله القادم في ألمانيا
بجوار المطرانية.. حريق يلتهم قطعة أرض زراعية بطريق أخميم في سوهاج |صور
كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي
دوري أبطال إفريقيا.. بعثة الأهلي في طريق العودة للقاهرة بعد الفوز على إيجل نوار البوروندي|شاهد
نجم الزمالك: اللاعيبة بتروح الأهلي علشان بيدي 150 مليون جنيه
الجاموس دهسته داخل منزله.. مصرع طفل في واقعة مأساوية بسوهاج
بإطلالة جذابة.. حورية فرغلي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء خاصة بمنزلها |شاهد
«السياحة والآثار» تكشف حقيقة تقدّم الوزير ببلاغ ضد أحد الصحفيين
جوزيه جوميز يقترب من الرحيل عن تدريب الفتح السعودي .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بجوار المطرانية.. حريق يلتهم قطعة أرض زراعية بطريق أخميم في سوهاج |صور

جانب من الحادث بسوهاج
جانب من الحادث بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد طريق أخميم شرق محافظة سوهاج، منذ قليل، واقعة مثيرة بعد ما اندلعت النيران في قطعة أرض زراعية مجاورة للمطرانية، مما أثار الذعر بين الأهالي وسكان المنطقة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني والممتلكات المجاورة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باشتعال النيران في قطعة أرض زراعية تقع بجوار المطرانية بطريق أخميم الشرقي، وتصاعد ألسنة اللهب والدخان في سماء المنطقة.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية، حيث تم التعامل السريع مع النيران ومحاصرتها من جميع الاتجاهات، وتمت السيطرة الكاملة على الحريق قبل وصوله إلى حدود المطرانية أو المنازل المجاورة.

كما تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لمتابعة أعمال التبريد وإزالة بقايا الحريق، وجار حصر خسائر الحريق، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لتولي النيابة العامة التحقيقات في ملابسات الحريق وبيان أسبابه بدقة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حريق نيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

المستشار عصام الدين فريد

بعد انتخابه رئيسا للشيوخ.. من هو المستشار عصام الدين فريد؟

الفنان عمر محمد رياض

عمر محمد رياض: الجزء الثاني من "لن أعيش في جلباب أبي" قيد التحضير| خاص

ترشيحاتنا

الفنانة منة شلبي

توحة الشردوحة .. منة شلبي: محظوظة فنيًا بأول مسلسل عملته كان مع يسرا والعيال |فيديو

الفنانة منة شلبي

منة شلبي: ورثت عن أمي الصلابة لأنها ست قوية وحمولة وكذلك أبي

سامح الصريطي

سامح الصريطي: الفن يجب أن يكون أداة لحماية العادات والتقاليد.. ونحذر من أياد خبيثة

بالصور

لو بتفكري تقصيه.. نجمات تألقن بالشعر القصير على السجادة الحمراء

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بحضور أبطاله .. 50 صورة لنجوم الفن فى عرض فيلم كولونيا بمهرجان الجونة

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

سيارة شاومي
سيارة شاومي
سيارة شاومي

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

فيديو

طـ.ــلاسم داخل القبور

ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون

سارق الطعام الذكى

​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً

عودة لن أعيش في جلباب أبي

بعد أكثر من ربع قرن.. عودة مفاجئة لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بجزء ثان

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد