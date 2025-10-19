بجوار المطرانية.. حريق يلتهم قطعة أرض زراعية بطريق أخميم في سوهاج |صور

شهد طريق أخميم شرق محافظة سوهاج، منذ قليل، واقعة مثيرة بعد ما اندلعت النيران في قطعة أرض زراعية مجاورة للمطرانية، مما أثار الذعر بين الأهالي وسكان المنطقة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني والممتلكات المجاورة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باشتعال النيران في قطعة أرض زراعية تقع بجوار المطرانية بطريق أخميم الشرقي، وتصاعد ألسنة اللهب والدخان في سماء المنطقة.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية، حيث تم التعامل السريع مع النيران ومحاصرتها من جميع الاتجاهات، وتمت السيطرة الكاملة على الحريق قبل وصوله إلى حدود المطرانية أو المنازل المجاورة.

كما تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لمتابعة أعمال التبريد وإزالة بقايا الحريق، وجار حصر خسائر الحريق، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لتولي النيابة العامة التحقيقات في ملابسات الحريق وبيان أسبابه بدقة.