«السياحة والآثار» تكشف حقيقة تقدّم الوزير ببلاغ ضد أحد الصحفيين

في ضوء ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقدم وزير السياحة والآثار ببلاغ إلى النيابة العامة ضد أحد الصحفيين، تؤكد الوزارة أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، وأن الوزير لم يتخذ أي إجراءات قانونية ضد أي من الصحفيين.

وقد أجرى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اتصالًا هاتفيًا مع خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أعرب خلاله عن استيائه من تداول هذه الأخبار المغلوطة، مؤكدًا احترامه الكامل للمؤسسات الصحفية كافة ولجميع الصحفيين، مع احتفاظه بحقه في تقديم شكوى رسمية بشأن ما تم تداوله من أخبار ومعلومات غير دقيقة.

وتجدد الوزارة تأكيدها على احترامها التام لحرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة، شريطة الالتزام بالمعايير المهنية والأساليب الصحفية اللائقة، وفي إطار الاحترام المتبادل والتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها.

كما تدعو وزارة السياحة والآثار الجميع إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تداول الأخبار، تجنبًا لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير صحيحة.