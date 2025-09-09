يبحث الكثير من المواطنين عن طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025 لتجنب تراكم الفواتير أو التعرض لقطع الخدمة أو إزالة العداد.

طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025

وفرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عدة وسائل إلكترونية للاستعلام عن الفاتورة وسدادها بسهولة من أي مكان.

موقع الشركة القابضة لمياه الشرب: يتيح الاستعلام وسداد الفواتير باستخدام البطاقة البنكية.



تطبيق 125 أو تطبيق قراءتي: يمكن تحميله من متجر Google Play أو App Store، والاستفادة بخدماته مثل تسجيل قراءة العداد ودفع الفواتير.



المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات (فودافون كاش – أورنج كاش – اتصالات كاش – محفظة وي): تسدد الفاتورة مباشرة من الهاتف بخطوات سريعة.



خدمات الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري: سواء من خلال التطبيقات أو منافذ الخدمة المنتشرة بالمحافظات.

هذه الخدمات الإلكترونية تأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات على المواطنين، بما يوفر الوقت والجهد ويمنع التكدس أمام مكاتب خدمة العملاء.

تطبيق الشركة القابضة لمياه الشرب

وفرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تطبيق قراءتي على الهواتف الذكية، ويتيح دفع الفواتير ومتابعة قراءة العداد وتقديم الشكاوى.

خطوات السداد

تحميل التطبيق من متجر Google Play أو App Store.

تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي أو رقم الهاتف.

اختيار الشركة التابعة (مياه القاهرة – مياه الجيزة – مياه الإسكندرية… إلخ).

إدخال رقم الحساب أو الكود.

الاطلاع على قيمة الفاتورة.

الدفع عبر بطاقة بنكية أو محفظة إلكترونية.

المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات

تتيح المحافظ الإلكترونية لشركات فودافون كاش، أورنج كاش، اتصالات كاش، ومحفظة وي، خدمة سداد فاتورة المياه بشكل فوري.

خطوات السداد:

الدخول على تطبيق المحفظة.

اختيار دفع فواتير ثم مرافق عامة.

تحديد مياه الشرب.

إدخال رقم الحساب أو الكود.

مراجعة المبلغ وإدخال الرقم السري للتأكيد.

خدمة فوري

تعد هذه الخدمات من أكثر الطرق شيوعا لدفع الفواتير، سواء عبر التطبيقات مثل myFawry أو من خلال أقرب منفذ خدمة.



خطوات السداد

الدخول على التطبيق أو التوجه إلى المنفذ.

اختيار مياه الشرب ثم تحديد الشركة.

إدخال رقم الحساب أو العداد.

عرض الفاتورة وسدادها كاش أو بالبطاقة.

استلام إيصال أو رسالة تأكيد.

مواقع شركات المياه الرسمية

شركات المياه توفر خدمة السداد المباشر عبر مواقعها الرسمية.



خطوات السداد

الدخول إلى موقع الشركة التابع لها.

اختيار خدمة سداد الفاتورة.

إدخال رقم الحساب أو العداد.

مراجعة البيانات واختيار وسيلة الدفع.

إدخال بيانات البطاقة البنكية وإتمام العملية.

مميزات الدفع الإلكتروني عبر الموبايل

توفير الوقت والجهد دون الحاجة للذهاب إلى فروع الشركات.

الخدمة متاحة 24 ساعة يوميا.

آمنة وسريعة ويمكن تتبعها إلكترونيا.

تدعم خطة الدولة للتحول الرقمي.

تجنب الغرامات أو التأخير في السداد.