قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر
توفير كتب التقييمات لأول مرة|بشرى سارة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
تراجع نسبى للدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025
وزير التعليم: تسليم الكتب المدرسية للطلاب من أول يوم في العام الدراسي الجديد
تونس: لم نستهدف أسطول الصمود بطائرة مسيّرة .. تفاصيل
وزير التعليم : سد عجز المعلمين بمدرسي الحصة والمحالين للمعاش
وزير التعليم : مجموعات التقوية مستمرة في المدارس خلال العام الدراسي الجديد
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد
«غزة في القلب».. مصر تُسيّر قافلة بـ2800 طن مساعدات رغم نيران الاحتلال
وزير التعليم: نسب حضور الطلاب في المدارس يجب ألا تقل عن 80%
مرصد الأزهر يحذر من خطورة عمليات بوكو حرام بعد الهجوم الدموى في نيجيريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025

طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025
طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025
محمد غالي

يبحث الكثير من المواطنين عن طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025 لتجنب تراكم الفواتير أو التعرض لقطع الخدمة أو إزالة العداد. 

طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025

وفرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عدة وسائل إلكترونية للاستعلام عن الفاتورة وسدادها بسهولة من أي مكان.

طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025

دفع فاتورة المياه الموبايل

موقع الشركة القابضة لمياه الشرب: يتيح الاستعلام وسداد الفواتير باستخدام البطاقة البنكية.
 

تطبيق 125 أو تطبيق قراءتي: يمكن تحميله من متجر Google Play أو App Store، والاستفادة بخدماته مثل تسجيل قراءة العداد ودفع الفواتير.
 

المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات (فودافون كاش – أورنج كاش – اتصالات كاش – محفظة وي): تسدد الفاتورة مباشرة من الهاتف بخطوات سريعة.
 

خدمات الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري: سواء من خلال التطبيقات أو منافذ الخدمة المنتشرة بالمحافظات.

هذه الخدمات الإلكترونية تأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات على المواطنين، بما يوفر الوقت والجهد ويمنع التكدس أمام مكاتب خدمة العملاء.

طرق دفع فاتورة المياه الموبايل 2025

تطبيق الشركة القابضة لمياه الشرب

وفرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تطبيق قراءتي على الهواتف الذكية، ويتيح دفع الفواتير ومتابعة قراءة العداد وتقديم الشكاوى.
خطوات السداد

تحميل التطبيق من متجر Google Play أو App Store.
تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي أو رقم الهاتف.
اختيار الشركة التابعة (مياه القاهرة – مياه الجيزة – مياه الإسكندرية… إلخ).
إدخال رقم الحساب أو الكود.
الاطلاع على قيمة الفاتورة.
الدفع عبر بطاقة بنكية أو محفظة إلكترونية.

المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات

تتيح المحافظ الإلكترونية لشركات فودافون كاش، أورنج كاش، اتصالات كاش، ومحفظة وي، خدمة سداد فاتورة المياه بشكل فوري.
خطوات السداد:

الدخول على تطبيق المحفظة.
اختيار دفع فواتير ثم مرافق عامة.
تحديد مياه الشرب.
إدخال رقم الحساب أو الكود.
مراجعة المبلغ وإدخال الرقم السري للتأكيد.

خدمة فوري

تعد هذه الخدمات من أكثر الطرق شيوعا لدفع الفواتير، سواء عبر التطبيقات مثل myFawry أو من خلال أقرب منفذ خدمة.
 

خطوات السداد

الدخول على التطبيق أو التوجه إلى المنفذ.
اختيار مياه الشرب ثم تحديد الشركة.
إدخال رقم الحساب أو العداد.
عرض الفاتورة وسدادها كاش أو بالبطاقة.
استلام إيصال أو رسالة تأكيد.

مواقع شركات المياه الرسمية

 شركات المياه  توفر خدمة السداد المباشر عبر مواقعها الرسمية.
 

خطوات السداد

الدخول إلى موقع الشركة التابع لها.
اختيار خدمة سداد الفاتورة.
إدخال رقم الحساب أو العداد.
مراجعة البيانات واختيار وسيلة الدفع.
إدخال بيانات البطاقة البنكية وإتمام العملية.

مميزات الدفع الإلكتروني عبر الموبايل

توفير الوقت والجهد دون الحاجة للذهاب إلى فروع الشركات.
الخدمة متاحة 24 ساعة يوميا.
آمنة وسريعة ويمكن تتبعها إلكترونيا.
تدعم خطة الدولة للتحول الرقمي.
تجنب الغرامات أو التأخير في السداد.

طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل طرق دفع فاتورة المياه دفع فاتورة المياه فاتورة المياه دفع فاتورة المياه بالموبايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

ترشيحاتنا

نقابة المحامين

نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن واقعة مقـ.ـتل محامي حلوان

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة الشكاوى والطلبات والخدمات بالوزارة

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: التوجه مستقبلاً نحو التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء بالطاقة الشمسية

بالصور

فترة المراهقة بلا صراعات.. كيف تصاحبين ابنتك في المراهقة؟ 10 أسرار

10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة
10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة
10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة

توب كب.. كاورلين عزمى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمنيا القمح بتكلفة 18 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد