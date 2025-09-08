القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

شهدت سماء مصر والوطن العربي ظاهرة فلكية نادرة وهي خسوف القمر الدموي او القمر الدامي، والتي توجهت لها أنظار المصريين لمتابعتها.

ظاهرة القمر الدامي استمرت لمدة ٥ ساعات منذ بداية الخسوف الجزئي تبعه الخسوف الكلي حتى تمام اكتمال الظاهرة وعودة القمر لطبيعته.

ماذا حدث خلال خسوف القمر؟

وخلال حدوث الظاهرة تحول لون القمر إلى اللون الأحمر وهو ما تم مشاهدته بوضوح في سماء القاهرة، وانحسرت مياه البحر متأثرة بالظاهرة في منطقة طور سيناء.

وبالتزامن مع الخسوف الكلي للقمر، أقيمت صلاة الخسوف في المساجد الكبيرة في مصر وفقا لتوجيهات وزارة الأوقاف المصرية.