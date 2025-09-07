القمر الدموي يظهر في سماء مصر.. اللحظات الأولى لخسوف القمر من مرصد حلوان| بث مباشر

بدأ مرصد حلوان "المعهد القومى للبحوث الفلكية"، رصد ظاهرة خسوف القمر الذى تشهده مصر الليلة.

وبدأت ظاهرة قمر الدم بحدوث خسوف شبه ظلي ملحوظ عند شروق القمر في القاهرة، ويبدو أن ثلثي قرص القمر من الجهة اليسرى غامق قليلًا، بينما بدأ الخسوف الكلي فعليًا في تمام الساعة 7:27 مساءً، حين بدأ ظل الأرض بالتسلل إلى سطح القمر تدريجيًا.

ويغطي ظل الأرض قرص القمر بالكامل بحلول الساعة 8:30 مساءً، ليظهر القمر بلون أحمر داكن يشبه لون الدم، وهو ما يطلق عليه اسم "القمر الدموي".

ويصل الخسوف ذروته عند الساعة 9:20 مساءً، ويبدأ القمر بالتحرر من ظل الأرض عند الساعة 9:52 مساءً، حتى يخرج تمامًا من الخسوف الكلي في تمام الساعة 10:57 مساءً، ثم يستمر في مرحلة شبه الظل حتى نحو منتصف الليل، وهي مرحلة يصعب ملاحظتها بالعين المجردة.

ويعد هذا الخسوف هو الأطول منذ عام 2022، وسيكون مرئيًا لنحو 85% من سكان العالم، ما يجعله من أبرز الظواهر الفلكية في عام 2025.