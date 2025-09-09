محافظ الشرقية: تنفيذ 740 مشروعًا لتحسين الصرف الصحي ومياه الشرب

قال محافظ الشرقية حازم الأشموني إن المحافظة شهدت تنفيذ 740 مشروعًا لتحسين خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب في مختلف القرى التابعة للمحافظة.

وأضاف الأشموني، في تصريحات لقناة “إكسترا نيوز”، أن هذه المشاريع شملت تطوير جميع القرى والمراكز، وعلى رأسها مركز الحسينية، حيث تم تنفيذ العديد من الإصلاحات لتحسين ظروف المعيشة للسكان.

تحسين خدمات الصرف الصحي والمياه

وتابع: "لقد تم تنفيذ مشاريع لتطوير شبكات الصرف الصحي وإنشاء محطات جديدة لتصفية المياه، بهدف تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر وتحقيق أعلى مستويات الجودة".

وأوضح أن هذه المشاريع تهدف إلى ضمان وصول مياه شرب نظيفة وآمنة لجميع المنازل، وكذلك تحسين مستوى النظافة في القرى.

توفير خدمات الإسعاف والحماية

وتابع الأشموني قائلًا: "نحن نعمل على تعزيز مستوى الخدمات الصحية في المحافظة من خلال توفير خدمات الإسعاف والطوارئ في العديد من القرى التي كانت تعاني من نقص في هذه الخدمات. كما تم تكثيف وجود فرق أمنية للحفاظ على سلامة المواطنين في مختلف المناطق".

خطة شاملة للمستقبل

وأردف: “هذه المشاريع هي جزء من خطة شاملة لتحسين البنية التحتية في جميع أنحاء المحافظة، وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام، ونحن مستمرون في العمل على تطوير خدماتنا وتوفير بيئة أفضل لجميع سكان الشرقية”.

وأكد محافظ الشرقية أن تنفيذ هذه المشاريع يعكس التزام الحكومة المحلية بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في جميع أنحاء المحافظة.