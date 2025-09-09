محافظ الشرقية: خطة لتطوير مستشفى الزقازيق و740 مشروعًا ضمن «حياة كريمة» بالحسينية

أكد محافظ الشرقية حازم الأشموني، في تصريحات خاصة لـ"إكسترا نيوز"، أنه تم إعداد خطة لتطوير وتوسعة مستشفى الزقازيق خلال الفترة المقبلة، بهدف تحسين الخدمات الصحية في المحافظة وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح أشمون أن مركز الحسينية شهد تنفيذ 740 مشروعًا في إطار مبادرة "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن معدلات تنفيذ هذه المشاريع وصلت إلى 95%.

وقال إن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في المنطقة.

في سياق آخر، قال محافظ الشرقية إن خمسة مراكز بالمحافظة ستكون ضمن المرحلة الثانية من "حياة كريمة"، ما يعكس استمرار الجهود الحكومية لتحسين البنية التحتية في القرى والمناطق الريفية.

جاء ذلك بالتزامن مع احتفال المحافظة بالعيد القومي لمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى يوم الفلاح المصري، الذي يسلط الضوء على دور الفلاح في تنمية المجتمع.