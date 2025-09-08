محافظ الشرقية يزور مدينة القرين ويُفاجئ الأطباء والعاملين بالمستشفى المركزي

زار المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مدينة القرين لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية والخدمية والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة لأبناء المدينة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مبنى استقبال الحوادث والطوارئ بمستشفي القرين المركزي للوقوف على مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والتأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم والتزامهم بمواعيد العمل والنوبتجيات المقررة لهم.

إلتقى محافظ الشرقية بعدد من المرضي بقسم الإستقبال والطوارئ واستفسر منهم عن مستوي الخدمة المؤداه لهم ليشدد المحافظ علي وكيل المستشفي بسرعة انهاء الفحوصات الطبية الخاصة بهم وصرف العلاج اللازم لهم مؤكدا أن صحة المواطن تأتي على أولويات أجندة العمل التنفيذي للوصول لمجتمع صحي آمن وسليم يُشارك في بناء وتنمية الوطن.

كما اطمأن المحافظ علي الحالة الصحية لأحد المرضي بحجرة الإنعاش الرئوي والذي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة واستفسر من الطبيب المعالج عن حالته الصحية متمنيا له الشفاء العاجل.

حرص المحافظ علي تفقد الصيدلية واطمأن علي توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية وحفظها بالطرق الامنه لتقديم أفضل الخدمات للمرضي

كما تفقد المحافظ وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى والتي تضم 30 ماكينة غسيل لتقديم الخدمة لعدد 106 مريض مشدداً على ضرورة الإهتمام بالمتابعة المستمرة لأجهزة الغسيل الكلوي وكافة الأجهزة الطبية بالمستشفى وإجراء الصيانة الدورية لها طبقا لجدول الصيانة المحدد لكل جهاز.

شهدت جولة المحافظ تفقد قسم العناية المركزة والتي تضم 15 سرير عناية منهم سرير عزل وتعرف من العاملين على آلية التعامل مع الحالات المرضية بالقسم وكيفية تقديم الإسعافات الأولية والعلاجية وإطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمة علاجية مميزة لهم.

اختتم محافظ الشرقية زيارته المفاجئة بتفقد قسم الحضانات والذي يضم 18 حضانة اساسية و2 حضانه احتياطية منهم 8 حضانات شاغرة وذلك للتأكد من جاهزية القسم لإستقبال كافة حالات الأطفال المبتسرين من وزن 500 جم غير مكتملي النمو لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم لحين وصولهم للوزن والنمو الطبيعي وعودتهم لذويهم بسلام.