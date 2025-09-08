محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء مدرسة على بن أبي طالب للتربية الفكرية بالقرين

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتسعى جاهدة لتوفير الأراضي اللازمة وتقديم كافة التسهيلات لإقامة مدارس ومنشآت تعليمية عليها لتحسين العملية التعليمية ولتقديم أفضل الخدمات لجميع العاملين بقطاع التربية والتعليم.

جاء ذلك خلال تفقده أعمال الإنشاء الجارية بمدرسة علي بن أبي طالب للتربية الفكرية التابعة لإدارة القرين التعليمية وذلك للإطمئنان على سير العمل ومتابعة الأداء والتأكد من الإلتزام بالجدول الزمني المحدد والمواصفات القياسية وكذلك دفع عجلة العمل بها لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالمدرسة ودخولها الخدمة التعليمية.

استمع محافظ الشرقية لشرح تفصيلي من المهندس عصام النمر رئيس قطاع أبو حماد والقرين بالهيئة الأبنية التعليمية عن مراحل تنفيذ المشروع حيث تمت الإشارة إلى أن المدرسة مُقامة على مساحة 2450 م2 وتتكون من دور أرضي و 4 أدوار متكررة وتضم 13 فصل مدرسي وبتكلفة إجمالية 28 مليون و600 ألف جنيه وبلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 70 % ومن المقرر نهو الأعمال ودخول المدرسة الخدمة الفعلية نهاية شهر ديسمبر 2025.

شدد المحافظ على رئيس مدينة القرين بالتنسيق مع مدير هيئة الأبنية التعليمية بمتابعة الشركات المسند لها تنفيذ أعمال الإنشاء وإلزامها بالجدول الزمني المحدد لنهو تلك الأعمال طبقًا للتوقيتات المحددة ومراعاة الجودة في العمل وتطبيق المواصفات القياسية المحدده.

اختتم المحافظ زيارته لمدينة القرين بمتابعة سير العمل داخل المركز التكنولوجي للمدينة والذي يضم 7 شبابيك لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد لضمان حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها.

إطلع المحافظ على معدلات العمل مشدداً على سرعة الإنتهاء من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين مؤكداً أنه لن يسمح بأي إهمال أو تقصير في هذا الملف الحيوي والهام والذي توليه الدولة إهتماماً خاصاً.

رافق المحافظ في الجولة إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين ومحمد عراقي مدير إدارة القرين التعليمية ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام.