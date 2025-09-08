قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

زراعة الشرقية تنفذ ندوة إرشادية للنهوض بمحصول الكتان

كتان
كتان
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية نقل المعرفة والتقنيات الحديثة للمزارعين من خلال العروض العملية والتجارب الميدانية المباشرة  ، والمساهمة في توعية المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية وتحسين إنتاجية المحاصيل ، كذلك تنمية المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أنه بالتنسيق مع المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة و المهندس أشرف الدمرداش مدير الإرشاد قامت المديرية بتنفيذ  ندوة إرشادية بقاعة الإرشاد الزراعى للنهوض بمحصول الكتان موسم  2025 / 2026  بحضور الدكتورة  إيمان طلعت عبده بمعهد بحوث الكتان  والمهندس  سعد محروس بالإدارة المركزية للإرشاد  والمهندس  محمود الشناف أخصائى  المحصول  بالمحافظة.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أن الندوة تناولت الحديث عن الأهمية الإقتصادية لمحصول الكتان والأراضي المناسبة  لزراعته وكذلك التوصيات الفنية لزيادة انتاجية  ومنها خدمة الأرض والتوقيت المناسب للزراعة والتسميد ومعدل التقاوى كذلك التعريف بالأصناف التى يتم زراعتها فى الوجه البحرى لافتاً إلى كيفية مقاومة الحشائش و الآفات الحشرية والمرضية التى تصيب المحصول أثناء الموسم كذلك طرق الحصاد وتجهيز المحصول عقب الحصاد.

الشرقية محافظ الشرقية للمزارعين توعية المزارعين إنتاجية المحاصيل

