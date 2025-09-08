زراعة الشرقية تنفذ ندوة إرشادية للنهوض بمحصول الكتان

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية نقل المعرفة والتقنيات الحديثة للمزارعين من خلال العروض العملية والتجارب الميدانية المباشرة ، والمساهمة في توعية المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية وتحسين إنتاجية المحاصيل ، كذلك تنمية المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أنه بالتنسيق مع المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة و المهندس أشرف الدمرداش مدير الإرشاد قامت المديرية بتنفيذ ندوة إرشادية بقاعة الإرشاد الزراعى للنهوض بمحصول الكتان موسم 2025 / 2026 بحضور الدكتورة إيمان طلعت عبده بمعهد بحوث الكتان والمهندس سعد محروس بالإدارة المركزية للإرشاد والمهندس محمود الشناف أخصائى المحصول بالمحافظة.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أن الندوة تناولت الحديث عن الأهمية الإقتصادية لمحصول الكتان والأراضي المناسبة لزراعته وكذلك التوصيات الفنية لزيادة انتاجية ومنها خدمة الأرض والتوقيت المناسب للزراعة والتسميد ومعدل التقاوى كذلك التعريف بالأصناف التى يتم زراعتها فى الوجه البحرى لافتاً إلى كيفية مقاومة الحشائش و الآفات الحشرية والمرضية التى تصيب المحصول أثناء الموسم كذلك طرق الحصاد وتجهيز المحصول عقب الحصاد.