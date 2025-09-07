الشرقية تنظم فعاليات الحوار المجتمعي الوطني حول آثار تغير المناخ

أناب المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام محافظة الشرقية لحضور فعاليات الحوار المجتمعى الوطنى حول أثار تغير المناخ والذي أقيم بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لمناقشة آليات تعزيز صمود المجتمعات الريفية أمام التغيرات المناخية ودعم جهود التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ان الدولة متمثلة في وزارة البيئة تبذل جهودًا كبيرة في تعزيز ملف التغير المناخي على المستويين الوطني والدولي، لمواجهة آثار التغير المناخي على مختلف مناحي الحياة والتخفيف منها والتكيف معها، بما يضمن استدامة نوعية الحياة والحفاظ على كرامة المواطن المصري.

شهدت الفعالية حضور أمانى جمال الدين مديرة برنامج الأغذية العالمي، والمهندسة ليديا محمد مدير عام التكنولوجيا والبحوث بوزارة البيئة، والدكتور مجدى الحصرى رئيس جهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية والدكتورة لميا القوصي المعاون الأول في وحدة تغيير المناخ وبناء المرونة ببرنامج الأغذية العالمي والمهندسة هالة إبراهيم عضو وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة إلى جانب القيادات التنفيذية بالمحافظة وكلاء وزارات الزراعة والعمل والتضامن الإجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى وعميد كلية الزراعة بجامعة الزقازيق ومدير معهد صحة الحيوان وعدد من ممثلي المجتمع المدني و الأستاذ محمد الجندي منسق برنامج الأغذية العالمى بمحافظات وجه بحري ومحافظة الشرقية ومدير إدارة البيئة بالديوان العام .

تأتي هذه الحلقة ضمن برنامج الحوارات المجتمعية الذي تنفذه وزارة البيئة في إطار البرنامج الحكومي خلال الفترة من 2024 إلى 2027 وبالتعاون مع منظمات ووكالات الأمم المتحدة بهدف بحث سبل التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها على الفئات الأكثر تأثرا".

وخلال الفاعلية تم عرض أنشطة وزارة البيئة في مواجهة التغيرات المناخية، و المشروعات والجهود التي ينفذها برنامج الأغذية العالمى لمواجهة التغيرات المناخية بالإضافة لعرض إنجازات جهاز شئون البيئة خلال العام الماضى في القضاء على السحابة السوداء والإستفادة من المخلفات الزراعية وذلك لمواجهة تداعيات التغير المناخي.

ومن جانبه أكد اللواء عبد الغفار الديب أن التغيرات المناخية تعد من أخطر التحديات التي يواجهها العالم لما لها من تأثير مباشر على الموارد الطبيعية والأنشطة الإقتصادية والأمن الغذائي والمائي والصحي مثمنا" دور وزارة البيئة وكافة الجهات المعنية في تنظيم حوار ثري يقدم الجميع خلاله ما لديه من خبرات ومعلومات، للوصول لدولة مستدامة تقدم نموذجا" للدول الأخرى في مواجهة آثار تغير المناخ.