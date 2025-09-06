قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير عسكري: نتنياهو يحاول تصدير أزماته الداخلية إلى مصر
إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة
68 شهيدا و362 مصابا في قطاع غزة خلال 24 ساعة
رئيس الوزراء يتفقد مشروع إحياء حديقة الأزبكية.. وأحمد موسى: إيه الجمال والروعة دي
تبدأ من 86 ألف ريال.. مواصفات ساوايست S07 في السوق السعودي
فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟
علي ناصر يحصد فضية بطولة العالم للكونغ فو بالبرازيل
سجله أفشة.. منتخب مصر يتقدم على تونس بالشوط الأول
مفيش سفارة على راسها ريشة.. أحمد موسى: سيتم فتح شوارع القاهرة بمحيط السفارات الأجنبية
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بتخفيضات تصل إلى 25٪.. افتتاح معرضي «أهلاً مدارس» أمام مستشفى المبرة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية معرض (أهلاً مدارس) لبيع كافة المستلزمات والأدوات المدرسية وكذلك المواد الغذائية والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية بشارع الفتح بجوار مستشفي المبرة بمدينة الزقازيق وذلك لتوفير كافة احتياجات المواطنين وطلاب المدارس من الأدوات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق.

تفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض والذي يضم 12 باكية لعرض كافة المستلزمات الخاصة بالمدارس من الأحذية والشنط والزي المدرسي لكافة المراحل التعليمية وأدوات مدرسية من كشاكيل وكراسات وأقلام بخلاف المعروض من السلع الغذائية من الأرز والبقوليات وعسل النحل والأجبان والألبان واللحوم البلدية الطازجة والمجمدة وحلوي المولد النبوي الشريف بالإضافة لعرض منتجات عملاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطه والصغيرة ومتناهية الصغر.

أكد محافظ الشرقية أن الهدف من إقامة المعارض هو رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ما بين 20% الي 25 % عن المعروض بالسوق وذلك تماشياً مع سياسة الدولة وتنفيذا" لتوجيهات دولة رئيس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.

أشاد المحافظ بتعاون كبار التجار وعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة امام المواطنين مؤكدا" على ضرورة استمرار تزويد المعارض بمستلزمات المدارس والسلع الغذائية اللازمة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

توجه المحافظ لافتتاح معرض أهلاً مدارس والمقام بميدان التحرير بمدينة الزقازيق والذي يضم عدد 15 باكية لبيع مستلزمات المدارس والسلع والمواد الغذائية واطمأن من المواطنين المتواجدين بالمعرض على الأسعار المحددة لشراء مستلزمات المدارس وكذلك جودة السلع المعروضة من اللحوم والمنتجات الغذائية.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة انتهت من إقامة معارض " أهلاً مدارس " بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة التموين وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف توفير مستلزمات المدارس وكافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيراتها بالخارج تيسيراً على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

أعرب المواطنون عن سعادتهم لإقامة مثل هذه المعارض والتي تحرص المحافظة دائماً على إقامتها لتوفير كافة السلع الأساسية والضرورية واحتياجات المواطنين من ملابس ومواد غذائية وأدوات مدرسية بأسعار أقل من السوق تتناسب مع محدودي الدخل.

وفي نهاية فعاليات الافتتاح حرص المحافظ علي لقاء عدد من المواطنين واستمع الي مطالبهم وتعرف علي مشاكلتهم موجها" بفحصها وحلها فورا" في إطار الإمكانيات المتاحة.

الشرقية محافظ الشرقية أهلاً مدارس المستلزمات والأدوات المدرسية الغرفة التجارية مستشفي المبرة

محافظ الشرقية
محسن محيي الدين
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
