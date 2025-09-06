قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
محافظات

بتكلفة 123 مليون جنيه.. افتتاح 8 مشروعات خدمية وتنموية بالشرقية

معهد ديني
محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات خدمية وتنموية  بقطاعات الطرق والأوقاف والأزهر والإدارة المحلية والدعم الفني بتكلفة 123 مليون و 400 ألف جنيه.

وأوضح أن تلك المشروعات اصبحت جاهزة للافتتاح خلال شهر سبتمبر الجاري ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، الذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم .

وأوضح المحافظ أن المشروعات الجاهزة للإفتتاح خلال الشهر الجاري بيانها كالتالي :-

- رصف ورفع كفاءة طريق ديرب نجم / شبرا صورة / أوليله بمركز ديرب نجم بطول 6 كم ومتوسط عرض 8م وبتكلفة 35 مليون جنيه .

- رصف عدد من الطرق داخلية بمنطقة تقسيم المعلمين بمدينة الزقازيق بإجمالي أطوال 4 كم وبتكلفة 15 مليون جنيه.

- انشاء مسجد المخامرة بقرية شيط الحرابوة التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر بتكلفة 2 مليون جنيه.

- تطوير معهد الشريف الإبتدائي الأزهري بمدينة الزقازيق بتكلفة 16 مليون و 400 ألف جنيه.

- استكمال وإحلال وتجديد مبني الحملة الميكانيكية لرئاسة مركز الزقازيق بتكلفة 14 مليون و 700 ألف جنيه.

- انشاء الوحدة المحلية بقرية شيبة النكارية بمركز الزقازيق بتكلفة 19 مليون و 300 ألف جنيه.

- تطوير ورفع كفاءة مبني رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بتكلفة 8 مليون و 500 ألف جنيه.  

-استكمال أعمال تطوير المرسي والسور بوحدة الإنقاذ النهري بمدينة بلبيس بتكلفة 2 مليون و 500 ألف جنيه.

يذكر أنه خلال الشهر الجاري وضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي من المقرر افتتاح 53 مشروع تنموي وخدمي بتكلفة مليار جنيه بمختلف المراكز والمدن في قطاعات ( الصحة – الطرق والنقل – الأبنية التعليمة – الصرف الصحي – الأزهر والأوقاف – الشباب والرياضة – الادارة المحلية والدعم الفني ).

الشرقية محافظ الشرقية والأوقاف والأزهر والإدارة المحلية

