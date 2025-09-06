زراعة الشرقية تكثف جهودها للنهوض بالقطاع الزراعي بمركزي ههيا وأبو حماد

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز في الاقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بالإشتراك مع الإدارة المركزية للمكافحة وبالتنسيق مع المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة بالمرور الميداني على الزراعات البستانية ومصائد ذبابة الفاكهة والخوخ بقرية السعيدية بمركز أبو حماد بحضور المهندس أحمد العساسي مدير عام المكافحة.

وفي سياق متصل أضاف وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بالإشتراك مع الإدارة المركزية للإرشاد وبالتنسيق مع الدكتور هانى درويش رئيس الجهاز التنفيذى لتحسين الأراضى بتنفيذ يوم حقلي بمركز ههيا للنهوض بمحصول الذرة الشامية وطرق ترشيد استخدام المياه وأهم التوصيات الفنية فى تلك الفترة من عمر النبات بحضور الدكتور أحمد شاهر جوده والمهندس محمد أمين بجهاز تحسين الأراضي والمهندس عبد العظيم شحاته رئيس قسم الإرشاد بالإدارة الزراعية بالمركز والمهندس هانى صلاح أخصائي الإرشاد بالمحافظة.